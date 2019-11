Afectará eliminación de seguro popular

CD. VICTORIA, TAM.- La cancelación del programa de Seguro Popular en el país, afectará a toda la población, en especial la de bajos recursos que tenía en este acceso a los servicios de salud, estableció Rómulo Garza Martínez.

“En todos los rubros, todas y cada una de las cancelaciones del programa que ha generado el gobierno federal han tenido un impacto importante, el tema de salud es prioritario, todas las familias de escasos recursos encontraban en el Seguro Popular la oportunidad de poderse atender”, indicó.

En base a ese programa había la facilidad de cubrir una serie de problemas de salud y que lamentablemente bajo una circunstancia económica ellos de manera particular no lo podían cubrir, indicó.

El encargado del despacho de la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas señaló lo anterior al referirse a la desaparición del programa de Seguro Popular que la Federación ha propuesto para el próximo año.

“Vemos que el día de hoy va a generar más allá de la erogación que pudiera hacer el gobierno del estado, que se generará un problema en todas las instituciones hospitalarias, pues obviamente va a terminar pegándole en el bolsillo de los propios ciudadanos”, adelantó.

Como se sabe, la propuesta de no aprobar presupuesto para el Seguro Popular fue aplanada esta semana por lo que para el próximo año no habrá presupuesto para seguir manteniendo este programa de salud.

El funcionaría estatal aceptó que habrá una serie de problemas que afectarán directamente a las familias más necesitadas, que a través de este programa lograban un apoyo directo en materia de salud en los hospitales públicos del estado y del país.