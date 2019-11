Afectados de programas sociales por recortes presupuestales

CD. VICTORIA, TAM.-Los recortes al presupuesto federal podrían pegarle a algunos programas sociales en Tamaulipas, aceptó Rómulo Garza Martínez.

“Estamos en ese proceso, haciendo los análisis correspondientes, obviamente avizoramos que puede haber una disminución pero estamos haciendo el esfuerzo para que la afectación sea la menor posible”, señaló.

Esta es una posibilidad que si está latente, se sabe que viene un recorte presupuestal y que al final del camino, lo que debemos de entender todos los tamaulipecos es empujar hacia el mismo lado, agregó.

El Secretario de Bienestar Social en Tamaulipas comentó lo anterior, precisó a la revisión y aprobación del presupuesto federal para el próximo año.

El gobernador la exigencia que le está haciendo tanto al Congreso de la Unión como al presidente de la República en términos generales, que haya una mejor distribución de la riqueza, de la distribución de los impuestos, que sea equitativo y justa, señaló.

“Creo que no ayuda no colabora, al contrario, debe de haber un incentivo adicional para el estado de Tamaulipas siendo el segundo estado que más está aportando y que definitivamente nos tienen que seguir ayudando a combatir la pobreza y la generación de empleos”, agregó.

Dijo que de concretarse este recorte presupuestal, espera que no repercuta en un incremento en los niveles de pobreza y marginación.

Es un tema que estamos tratando de fiscalizando cada una de las acciones que tenemos a través de la SEBIEN, creo que el tema de la medición nos están permitiendo, las evaluaciones y los censos que hemos hecho, es con el objetivo de poder fiscalizar y que el número de pobres no se incrementen, destacó.

Al contrario queremos que vaya disminuyendo y lo seguimos haciendo. Somos el estado que más ha avanzado en tener la capacidad de disminuir las carencias, creo que seguiremos trabajando en ese sentido y éstos números no pueden disminuir, al contrario, tendremos la capacidad de seguir incrementando las personas que salen de esta situación, que mejoramos su calidad de vida y estaremos muy al pendiente de las circunstancias que se vengan, concluyó.