Afecta Interjet a 5,470 pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO.-Entre ayer y hoy, Interjet suma 27 vuelos cancelados y 11 demorados, lo que ha afectado a 5 mil 470 pasajeros afectados, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Hoy, la aerolínea ha cancelado 17 vuelos y registró 6 demorados, con lo que este martes se han visto afectados 3 mil 254 pasajeros, indicó la dependencia en un comunicado.

La Procuraduría recordó que ayer Interjet canceló 10 vuelos y 5 fueron demorados, lo cual afectó a 2 mil 216 usuarios el lunes.

Interjet dijo en un comunicado que se han registrado algunas demoras y cancelaciones en el 4 por ciento de su itinerario publicado, debido una reestructura operacional que estará afectando sus vuelos hasta mañana.

«Por la demanda natural de la temporada, algunos de sus pasajeros se han visto afectados involuntariamente», comentó.

No obstante, la Profeco resaltó que, debido a que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, en apego a lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, Interjet deberá compensar a los afectados.

En caso de retrasos superiores a una hora e inferiores a cuatro, la empresa deberá compensar conforme las políticas de la aerolínea, incluyendo, como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y alimentos y bebidas.

En demoras superiores a dos horas pero menores a cuatro deberá dar descuentos que no podrán ser menores al 7.5 por ciento del precio del boleto.

Si el retraso es mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgará otras indemnizaciones.

En caso de cancelación tendrá que reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, detalló.

Además, Interjet estará obligada a ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

Por esta contingencia, Profeco dijo que ha brindado al momento 194 atenciones, entre ellas 75 asesorías, 52 conciliaciones y 67 quejas recibidas.

Además, señaló que este martes llevó a cabo una visita de verificación en todas las áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), incluyendo mostradores, básculas y salas de última espera, para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas.

Aseguró que, de advertirse incumplimientos, podrá imponer multas de hasta 4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción.