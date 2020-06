Afecta al Estado onda de calor

CD.VICTORIA, TAM.- Tamaulipas está sufriendo una ola de calor que ha hecho subir el termómetro hasta los 42 grados centígrados en algunos municipios, comentó Pedro Granados Ramírez, coordinador Estatal de Protección Civil.

“Hemos estado teniendo es una onda calor, es temperatura de 40 grados en casi todo el estado, este martes por ejemplo 42 en la zona cañera, en Victoria los 40 igual mientras que en Nuevo Laredo se han registrado hasta los 42 grados centígrados”, señaló.

Agregó que en los municipios de la zona costera del estado se han reportado de entre 34 a 35 grados Centigrados y que debido a la humedad, hay una sensación que hace suponer que están a unos 40 grados.

Apuntó que pese a que se ha registrado esta fuerte ola de calor, los casos de golpe de calor o deshidratación en la población, por lo pronto no se han elevado.

“No afortunadamente no, no sé si tenga que ver qué cómo ha estado la cuestión de quédate en tu casa todavía hay gente que está guardada y no hay clases en las escuelas, no ha habido mayor cuestión”, precisó.

El funcionario estatal señaló que ante el registro de las altas temperaturas, se han hecho algunas recomendaciones para que la población pueda evitar algún del en su salud.

“Las medidas que se recomiendan por lo del calor, es evitar estar a la intemperie entre 11:00 de la mañana y hasta las 4 de tarde, que es lo más fuerte, usar manga larga, ropa de color claro, sombrero, sombrilla, lo que sea, hidratarse bien, no exponerse de más básicamente”, comentó.

Comentó también que para el jueves por la tarde se espera la llegada de lo que será el último frente frío de la temporada, mismo que se prevé que sea leve y no provoque ningún daño.

Existe la probabilidad de lluvia de moderada a fuete puntual, incluso manejan ahí en el SMN granizo y torbellino, entonces hay que ponerlo ahí porque ellos lo ponen, probabilidades de que pase son muy pocas, comentó.