Aerolíneas cancelan cientos de vuelos por variante ómicron

NUEVA YORK.- Diversas aerolíneas cancelaron cientos de vuelos debido a que la variante ómicron del coronavirus trastocó los horarios y redujo el personal en algunas compañías durante la ajetreada temporada de viajes navideños.

Delta Air Lines y United Airlines cancelaron en conjunto más de 600 vuelos programados para el viernes y el sábado. Hasta el viernes por la noche, Delta había cancelado 149 vuelos del viernes y 188 para el día de Navidad, de acuerdo con FlightAware. Otros factores, como el clima, también causaron las cancelaciones. United canceló 189 vuelos del viernes, un 10% de su calendario, y 140 del sábado. Tenía previstas más suspensiones de vuelos para el domingo.

No todas las aerolíneas culparon al COVID por las afectaciones a sus calendarios. American Airlines señaló que no tenía «nada que reportar», mientras que Southwest Airlines comentó que «las cosas están funcionando sin problemas». JetBlue, que de acuerdo con FlightAware había cancelado 150 vuelos para viernes y sábado, no respondió a una solicitud de comentarios.

Las demoras y cancelaciones de vuelos, sumadas a la escasez de personal, han sido un problema regular para la industria aérea de Estados Unidos. Las aerolíneas alentaron a los empleados a renunciar en 2020, cuando los viajes colapsaron, y se han quedado cortos de personal este año al recuperarse los viajes.

«El aumento a nivel nacional de los casos de la variante ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestra tripulación y las personas que llevan a cabo nuestras operaciones», dijo United en un comunicado. «Como resultado, desafortunadamente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados previo a su llegada al aeropuerto».

Delta dijo que canceló los vuelos programados para el viernes por el impacto de ómicron, y posiblemente por el mal tiempo, después de que «agotamos todas las opciones y recursos, incluyendo desviar y sustituir aviones y miembros de la tripulación para cubrir los vuelos programados».

Ambas aerolíneas señalaron que estaban tratando de volver a reservar vuelos para los pasajeros afectados.

Si bien algunos viajeros cancelaron sus planes navideños por el alza en los contagios, muchos más mantuvieron en pie sus vacaciones durante los días más ajetreados del año. La Administración de Seguridad en el Transporte dijo que prevé revisar a unas 30 millones de personas del 20 de diciembre al 3 de enero, comparadas con 44 millones de la última temporada navideña previa a la pandemia.