Advierten infartos por exceso de comida en la temporada

NUEVO LAREDO, TAM.- En esta época se dan más infartos, y más complicaciones propias de la diabetes, por alteraciones de consumo de alimentos.

Esto lo dio a conocer el coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, doctor Francisco Mejía Barrientos, quien añadió que la mayoría de la población tiene una dieta desordenada, lo que genera problemas de obesidad, de colesterol, de hipertensión y dislipidemias.

“Y esto hace que los problemas cardiovasculares se agudicen, y si no se lleva un control, te lleva a una descompensación metabólica por la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, o bien un problema de infarto al miocardio”, apuntó.

Señaló que eso es por el descuido de la toma de medicamento y una dieta copiosa durante un tiempo prolongado de alimentos ricos en grasa, el alcohol, entre otras cosas, por lo que en estos meses los infartos se incrementan en 10 por ciento, en comparación a otros meses del año.

Precisó que ante estos problemas, las personas se deben cuidar más en esta fiestas decembrinas, sobre todo su alimentación en no excederse, tomar los medicamentos, no dejar de hacer ejercicio si es que lo están haciendo, si no, empezar con ellos, y disminuir la ingesta y la frecuencia de alcohol.

Destacó que las personas con problemas crónico degenerativo son quienes más se deben cuidar en esta época del año, por el hecho de que abundan los alimentos altos en grasas así como las bebidas alcohólicas, es ahí donde pierden fuerza de voluntad y comen y beben desmedidamente.

Reveló que pasando los festejos navideños y de año nuevo, es cuando las personas empiezan a sentir la descompensación, empieza el malestar.

“Y no es que a estas personas se les prohíba comer de todo, lo pueden hacer siempre y cuando lo hagan con medida, esta época es importante convivir con la familia y amigos, pero se tenemos un padecimiento crónico nos tenemos que medir,” indicó.