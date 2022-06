Advierten diputados de Morena: “Defenderemos el triunfo de Américo”

Victoria, Tam.- El grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado aseguró que defenderán el voto que emitieron los tamaulipecos el pasado domingo en favor del doctor Américo Villarreal Anaya y pidieron a los legisladores del PRIAN respetar la decisión del pueblo, “porque el pueblo es el que manda”.

“Que quede muy claro: vamos a defender el voto de cada tamaulipeca y cada tamaulipeco, lo que con lágrimas sudor y trabajo el pueblo ha ganado”, expresaron.

En conferencia de prensa la diputada Úrsula Salazar Mojica, dio lectura a un documento en el que a nombre de todos los legisladores de Morena en el Congreso de Tamaulipas aseguraron que seguirán dando la lucha contra la tiranía que pronto llegará a su fin.

“Tamaulipas decidió y decidió bien, eligió de manera contundente al Dr. Américo Villarreal Anaya, un hombre íntegro, sencillo, un hombre de trabajo, de ciencia, de conocimiento, proveniente de una familia que siempre ha estado al servicio de todos, que siempre ha trabajado por esta tierra”, dijo.

Aseguró que ha llegado el momento de una reconciliación en la que todos tendremos que trabajar por este Estado que hoy es nuestro orgullo, que es nuestra casa.

“Hoy lo único que queda del pasado es un régimen que se niega a extinguirse, y que se niega a darle paso a la voluntad popular, intentan ganar como siempre lo han hecho a ‘billetazos’ y en la mesa, pero ni eso les servirá, ¡el pueblo ya despertó!”.

Salazar Mojica advirtió que Tamaulipas no quería más derroches, más sueños de falsa alcurnia, tampoco aguantaba acciones dignas de un dictador, fue por ello, dijo, que el pasado domingo 05 de junio Tamaulipas vivió una inolvidable e histórica jornada electoral.

“A pesar de las malas prácticas por parte de los que integran la alianza del PRIAN, el pueblo tuvo la oportunidad de mostrar el rechazo y el repudio a un gobierno fallido que solo estaba sostenido por tres alfileres: el miedo, el dinero desviado para comprar voluntades y las presiones autoritarias a través del uso faccioso de las instituciones”, indicó.

“Estos 3 alfileres fueron los que terminaron de clavarse en el corazón de los tamaulipecos, y por ello es que la gran mayoría decidió que nuestro estado ya no sea gobernado más de esa manera”.

La legisladora morenista advirtió que hoy lo único que queda del pasado es un régimen que se niega a extinguirse, y que se niega a darle paso a la voluntad popular, intentan ganar como siempre lo han hecho a ‘billetazos’ y en la mesa, pero ni eso les servirá, ¡el pueblo ya despertó!

“Es de risa que hoy se quejan de que perdieron, pero se quejan porque no les alcanzó todo lo que hicieron para robarse la elección, se quedaron cortos y por eso están sorprendidos; pero el pueblo es sabio y no permitirá una canallada más, el voto mayoritario fue contundente, que quede claro, el triunfo del candidato de morena a nivel nacional se sabe que es inobjetable, no hay marcha atrás”, expresó.