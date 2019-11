Advierten a AMLO por muertes en Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes cívicos de Bolivia advirtieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que será responsable de las muertes que se produzcan en el país andino si sigue permitiendo que Evo Morales emita mensajes sobre la realidad política de la nación boliviana.

En una carta firmada por Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, líderes de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí, ambos dirigentes se dicen “preocupados” y “consternados” por la actitud “cómplice” de López Obrador.

“Permitir que el ex Presidente incite a la subversión desde territorio mexicano, contrario a lo dispuesto en el tratado de Montevideo y pese a que su país no es signatario, sigue constituyéndose un acto inamistoso y condenable”, escriben Camacho y Pumari en la carta dirigida al Presidente mexicano y divulgada en redes sociales.

Camacho encabezó la ola de movilizaciones que derivaron en el amotinamiento de la Policía y la posterior renuncia de Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

“Nos vemos obligados a escribirle cuando no deberíamos tener ningún motivo de hacerlo porque usted no es una autoridad en nuestro país, no votamos por usted y no nos representa ni representa al pueblo boliviano. Usted no debería tener ningún tipo de participación ni injerencia en Bolivia, pero tenemos que hacerlo porque las muertes de los nuestros hermanos bolivianos y las que pudieran generarse, de continuar usted con su política permisiva y de injerencia en nuestra soberanía, son y serán también su responsabilidad y no solo del ex Presidente Morales”, señalan.

Evo Morales acusa a Luis Fernando Camacho de orquestar, junto con el dirigente opositor Carlos Mesa, el golpe de Estado que lo obligó a presentar su renuncia el pasado 10 de noviembre, luego de que el jefe del Ejército lo conminara a dimitir en un mensaje público.

También lo señala de estar detrás de lo que ha calificado como una ola represiva del Ejército y la Policía boliviana contra sus simpatizantes desde que dejó el país para asilarse en México.

En la última semana, más de 27 personas han sido asesinadas y más de 500 han resultado heridas en el marco de protestas principalmente en Cochabamba y El Alto, de acuerdo con informes de la Defensoría de Pueblo.

En su carta, Camacho y Pumari le dicen a López Obrador que al permitir que Morales emita declaraciones también se está apoyando al narcotráfico, un flagelo que, dicen, “lamentablemente” comparten México y Bolivia.

“Cometemos el error de identificar a muchos actores del trópico cochabambino como ‘cocaleros’ cuando bien sabemos que casi la totalidad de esa producción de hoja de coca del Chapare se usa para el narcotráfico.

“Estos actores son los que hoy tienen el país convulsionado, porque la convulsión social en las calles, los enfrentamientos armados contra policías y militares no son por ideologías políticas ni reivindicaciones sociales, son porque la producción de cocaína se encuentra amenazada”, se expone en la carta.

“Presidente, usted con sus acciones está atentando no solo con la democracia del continente, sino promoviendo el narcotráfico que tiene tan lastimado a nuestros pueblos. Deje de hacerle daño a bolivianos y mexicanos”, se agrega.

Los dirigentes también cuestionan supuestos lujos de los que gozaría Morales en México que, dicen, resultan ofensivos para los bolivianos.

“Nos duele también ver como una persona que hizo tanto daño, que promueve el odio y la violencia y se jacta de hablar en representación de los sectores más pobres, está recibiendo una jugosa asignación del pueblo mexicano y vive con extraordinarios lujos, dudo que los mexicanos estén de acuerdo en cargar a sus gastos públicos esas cuentas y sé que los bolivianos lo sentimos ofensivo porque acá estamos esperando que muy pronto rinda cuentas a la justicia por todos los daños que hizo en Bolivia”.

Por último, los dirigentes de Santa Cruz y Potosí advierten a López Obrador que los tratados de México con Estados Unidos prohíben dar asilo a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos.

Señalan que Morales tiene procesos admitidos ante la CIDH por asesinatos, detenciones arbitrarias y persecución penal con fines políticos que datan principalmente de los hechos ocurridos en 2009 con el operativo policial del Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra.

También refieren el inicio de un proceso penal denominado “Caso Terrorismo” del que no dan mayores detalles.

Según Camacho y Pumari, esta situación pondría en un riesgo comercial a México.

“Espero que este enorme riesgo no lo tome a espaldas de su pueblo”, concluyen los dirigentes cívicos.