Aduana recupera operación al 100%

NUEVO LAREDO, TAM.- Por hacer posible que el flujo de mercancías retomara su normalidad después de la tromba, la AAANLD hizo un reconocimiento a la Administración de la aduana de Nuevo Laredo, la AGA y al SAT

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD) reconoció a la Administración General de Aduanas (AGA) y al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Raymundo Bautista Contreras y a todo el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) asignado en plataforma del Puente Internacional 3, por contribuir en la normalización de las operaciones aduaneras y despacho de mercancías.

La aduana de Nuevo Laredo no contó con suministro de electricidad por la tromba ocurrida en la noche del lunes 17 de mayo, sin embargo, el jueves desde las 8 de la mañana las autoridades aduaneras notificaron a los usuarios que eran óptimas las condiciones operativas del Puente Internacional 3 al estabilizarse el suministro de electricidad, por lo que ya era posible el despacho de mercancías bajo el esquema DODA.

Pese a la magnitud de los daños en el cableado y conexiones que provocó la falta de electricidad y en consecuencia sin servicio de internet, la AGA realizó las maniobras necesarias para reactivar el sistema operativo en la aduana de Nuevo Laredo y para contar con electricidad de manera estable.

Durante el martes no se realizaron operaciones de despacho de mercancías y validación de pedimentos al interrumpirse el servicio de internet por la falta de electricidad, y el personal operativo de la Administración de la Aduana solamente atendió a los camiones con mercancías para exportación que se quedaron en las filas, por lo que exhortaron a los usuarios a no enviar más cruces.

Mientras el miércoles las instalaciones aduaneras del Puente Internacional 3 funcionó con un 10 por ciento y registraron constantes intermitencias en el sistema operativo.