Aduana no informa sobre decomisos

NUEVO LAREDO, TAM.- La AGA no ha informado de nuevos decomisos de mercancías en la aduana de Nuevo Laredo desde agosto del 2020.

En agosto del 2020, las autoridades aduaneras informaron sobre el decomiso considerado como el de mayor valor, que consistió en el ingreso ilegal de más de 103 mil dólares en la aduana de Nuevo Laredo: las autoridades aduaneras y militares hallaron la cantidad de dinero en cajas de jabón que estaban en el camarote de un tractocamión, una unidad que intentó cruzar por el Puente Internacional 3.

En esa fecha, el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte Olivares reveló que en la aduana de Nuevo Laredo han detectado operaciones del tipo de contrabando llamado “bronco”, el que no paga ningún impuesto, por lo que implementarán medidas específicas para combatir ese tipo de contrabando así como el contrabando técnico de mercancías:

La AGA detectó en la frontera norte un esquema de contrabando que repercute en la recaudación de impuestos, mediante el contrabando técnico y el contrabando ́bronco ̈.

El primero es un mecanismo que consiste en el ingreso de mercancías, subvaluadas, donde algunas empresas importadoras reportan un valor menor ante las autoridades aduaneras.

Mientras el contrabando bronco consiste en el ingreso al país de mercancías que no pagan un solo impuesto y su destino es el mercado negro, como calzado deportivo, celulares, perfumes o ropa.