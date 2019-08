Admira Ronaldo carrera de Messi

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugador portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, manifestó que admira la carrera del atacante del Barcelona, Lionel Messi, y una rivalidad deportiva como la que ha vivido con el argentino es saludable para el futbol.

«Realmente admiro la carrera que ha tenido. Y ya he hablado de la decepción cuando dejé España, porque apreciaba la rivalidad con él. «Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él. Pero no tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa. Las rivalidades son buenas, saludables, en el futbol o en cualquier deporte», dijo «CR7» al portugués TVI

Aunque si cree que es buena rivalidad, no la considera la mejor que ha existido en el deporte.

«Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el básquetbol, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1… lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Yo tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años», comentó.

Anteriormente, Ronaldo y Messi han comentado que no hay una verdadera amistad entre ellos, pero el portugués no descarta algún día cenar con el argentino.

«Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro. No tendría ningún problema, él es argentino y mi esposa también», declaró.