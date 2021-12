Adidas se une al metaverso; ofrece NFT limitados

CIUDAD DE MÉXICO.- Adidas se unió a Bored Ape Yacht Club, GMoney y Punks Comic para romper las fronteras del mundo físico y virtual y adentrarse al metaverso.

«Cuando crees que nada es imposible, llegas a nuevos y extraños lugares. Hemos llegado a todos los rincones de la cultura, pero ahora nos adentramos en un mundo salvaje donde las posibilidades son infinitas. Juntos hemos creado una colección colaborativa de edición limitada NFT», compartió la firma deportiva en su página.

El día de mañana sale este proyecto que permitirá a los usuarios obtener mercancía física exclusiva disponible para reclamar en el 2022, como un chándal adicolor Firebird, una sudadera con capucha gráfica y el icónico gorro naranja de gmoney. En la parte digital, se tendrá acceso a experiencias co-creadas de tierra virtual.

Bored Ape Yacht Club es una colección de 10 mil NFT (Token No Fungible) de Bored AP, apuesta que ya forma parte de la cultura popular. Adidas Originals creó su primer NFT, el ape No. 8774 que lleva por nombre Indigo Herz, un personaje optimista que se preocupa por su comunidad y pertenece al club del pantano.

Por parte de Punks Comic nació como un deseo de darle vida a los NFT, otorgándoles nombres, cuerpos e historias. La marca eligió como representante a Courtney, un personaje protagonista en el cómic tanto físico como NFT.

Finalmente, GMoney es famoso por ser pionero en el mundo de los NFT, destacando por su influencia en su comunidad.

La colección digital NFT ‘Into the Metaverse’ estará limitada y tuvo una venta de acceso anticipado el 14 de diciembre, las personas que la compraron podrán adquirir sus tokens antes de la venta general.

Hey @adidasoriginals, impossible is nothing in the Metaverse. What if we invite all of the original thinkers and do-ers to design our future together?https://t.co/xQrfAWHBky pic.twitter.com/fTCaqf6fho

— The Sandbox (@TheSandboxGame) November 22, 2021