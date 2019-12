Adhara Pérez, la niña genio, es invitada a estudiar en EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de la Universidad de Arizona, Robert C. Robbins, envió una carta a la niña superdotada Adhara Pérez Sánchez para invitarla a matricularse en su Facultad de Astronomía, por lo que el próximo verano comenzará con los cursos intensivos de inglés, reveló la madre de la menor, Nayeli Sánchez.

“Le hicieron llegar la carta porque la quieren matricular, pero tiene que primero cursar el programa intensivo de inglés, entonces se va a ir, aún no decidimos cuándo será, pero se tiene que ir tres meses, yo espero que por el verano y pues no sé si estudie la licenciatura o una maestría en Astrofísica”, indicó en entrevista con MILENIO.

Adhara, la niña veracruzana que habita en la alcaldía de Tláhuac en Ciudad de México, tiene un coeficiente intelectual de 162 –dos puntos por encima de los científicos Albert Einstein y Stephen Hawking–, y sueña con ser astronauta, para lo que deberá estudiar astrofísica, por lo que anhela cursar en la Universidad de Arizona, una de las instituciones que ha recibido la distinción de la NASA para participar en su programa de exploración espacial.

En la carta, de la cual MILENIO tiene copia, el presidente Robert C. Robbins le dice a la niña de 8 años que le encantó leer sobre su increíble historia en internet, “y descubrir que la escuela de sus sueños es la Universidad de Arizona”.

En la misiva, le augura un futuro brillante por delante, por lo que le dice que espera darle la bienvenida en el campus algún día y le ofrece opciones para matricularse en esa universidad.

“Tenemos muchos programas sobresalientes de ciencias espaciales, tendrá muchas oportunidades de trabajar codo a codo con los principales expertos del mundo. Si lo deseas, me complace contactare con nuestra facultad de Astronomía o el Laboratorio de Ciencias Planetarias y Lunares”.

Aunque los padres de la niña ya establecieron contacto con la institución, aún esperan mayor información, pues ellos deberán costear los estudios de la menor, por lo que ya están buscando el apoyo de una fundación.

“Apenas me está dando indicaciones, me tienen que informar bien de los costos y todo (…) No podemos hablar mucho del tema porque estamos buscando ese apoyo por parte de una fundación”.