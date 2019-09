Adelanta Madero debut de ‘Psalmos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Al saber que se había filtrado su nuevo álbum, Psalmos, José Madero decidió cuidar la experiencia de sus fans en cuanto a la calidad de la primera escucha y adelantó un mes el lanzamiento.

Su cuarto material de estudio estaba planificado para estrenar el 4 de octubre, pero sus fans avisaron a sus representantes que una persona ya había difundido partes de álbum, por lo que optó por estrenar antes.

“No hubo chantaje ni extorsión porque no permitimos que llegara a eso. Un lunes, por seguidores, mi gente se dio cuenta que había una persona tratando de inmiscuirse en la comunidad fan diciendo que tenía el disco entero y mandó pruebas.

“Nos empezó a preocupar porque aparecieron previews de todas las canciones en YouTube y páginas de Facebook de fans. Las filtraciones siempre salen con calidades de audio bajas y la primera impresión vale mucho”, contó en entrevista.

El músico aseguró que dejará en su disquera las acciones a tomar, pero la experiencia le dejó como lección ser muy cuidadoso con su trabajo.

“En el historial de mis lanzamientos siempre hay algo mal: en Carmesí la firma de autógrafos, en Noche me aventaron un pan y en Alba ya ni me acuerdo qué, pero también pasó algo malo. Creo que yo lo atraigo, pero no sé cómo quitármelo”, comentó.