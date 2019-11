Adal Ramones promete sorpresas en “La academia”

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas de iniciar la primera emisión de la decimosegunda temporada de La academia, el conductor Adal Ramones, dijo que será algo nunca antes visto y que la gente va a emocionarse no sólo con el talento de los académicos, sino con sus historias.

“Cada que inicia un proyecto es una emoción increíble porque somos un equipo enorme, desde la producción, iluminación y sonido, hasta el elenco, que en este caso son los académicos, y los compañeros. Es una emoción bárbara y mucha adrenalina, pero de ese nervio rico y seductor”, señaló en entrevista con Notimex.

Luego de 11 temporadas y varios spin-off, La academia debe reinventarse para continuar en el gusto del público. “La academia es un programa ganador, podría hacerse durante mucho tiempo, porque el elenco cambia, siempre hay una novedad. Son talentos distintos, historias distintas, lo cual los hace únicos, esa es la magia.

“Además de que siempre va a haber sorpresas, por ejemplo, hoy tendremos un homenaje a José José, se les va a enchinar la piel al escuchar a los chicos en este popurrí. Va a haber muchas sorpresas así. Son grandes voces, grandes personalidades y te puedo decir que es una generación distinta a todo lo que hemos visto”.

Respecto a la interacción entre los jueces, el conductor aseguró que todo ha fluido de maravilla; sin embargo, reconoció que sus personalidades saldrán a relucir a lo largo de la competencia.

“Es increíble. Yo me hubiera dado cuenta de cualquier diferencia entre los jueces, pero no, la química fue inmediata desde que nos reunimos para grabar los promocionales. Pero cada uno tiene una visión distinta”, afirmó respecto a Danna Paola, Alexander Acha y Remmy Valenzuela.

“También Horacio Villalobos y Arturo López Gavito, que todos sabemos que no son cantantes, pero tienen un marco de referencia importante. Finalmente, el sexto juez será el público, que tiene la guillotina para decidir quién se queda, por medio de sus votos”.

Acerca de su interés en participar en esta producción, Adal explicó que su respuesta fue inmediata al enterarse que lo querían al frente. “Cuando me llamó Azteca, quedé en la expectativa de qué me iban a ofrecer, pero en cuanto mencionaron La academia yo dije que sí, porque fue el programa que me sacaba más dolores de cabeza, con el que yo competía en el ‘prime time’ cuando hice Bailando por un sueño”.

En relación a lo que se espera de esta producción, confesó que están “haciendo todo para entretener al público, para inspirarlos a lograr sus sueños. Van a conocer historias de voluntades inquebrantables”.