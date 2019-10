Acusan aspectos sin aclarar en caso Culiacán

"¿Por qué se dijo inicialmente que el señor Guzmán no había sido detenido, cuando evidentemente sí fue detenido?".[Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Causa en Común cuestionó que, pese a la información brindada hoy sobre el operativo fallido en contra de Ovidio Guzmán, quedaron aspectos cruciales sin aclarar por parte de la Federación.

En 15 preguntas, la asociación civil exigió respuestas sobre las disparidades de versiones sobre el origen del operativo federal del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

También, pidió conocer quién fue el alto mando que ordenó la movilización sin una orden de cateo y también por qué se le permitió al hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán utilizar su celular frente a los uniformados.

Asimismo, por qué se culpó a la Policía Federal (PF) de la falla, si ésta ya no existe, y qué pasará para que no vuelva a fracasar otra operación.

“¿Por qué se origina el operativo a pedido de los Estados Unidos y no por iniciativa de las autoridades mexicanas?, ¿quién filtró la información del operativo para que los delincuentes pudieran neutralizar con tal rapidez los apoyos de seguridad a la operación?, ¿por qué al mismo tiempo que se desarrollaba el operativo estaban los altos mandos del Ejército en la inauguración de Santa Lucía?

La organización también se cuestionó por qué el Presidente mantuvo su viaje a Oaxaca, así como el por qué estuvo incomunicado si el Mandatario ha afirmado tener un teléfono satelital.

“¿por qué no presentaron videos del momento en que dejan libre a OGL?, ¿qué medidas se están tomando para reforzar la seguridad de un penal que evidentemente está controlado por una organización criminal? y ¿no va a haber consecuencias para quienes pusieron en riesgo tantas vidas y para quienes mintieron?”.

Causa en Común expresó estar de acuerdo con la medida de preservar las vidas ante cualquier circunstancia, sin embargo, aseguró que con todos los errores previos también se puso en peligro a la ciudadanía.

“Es muy grave la manera en que se definió un operativo con tantas deficiencias. Más que salvar vidas como se ha pretendido señalar, se puso en peligro la integridad de ciudadanos y fuerzas armadas”, dice el comunicado.

“La decisión final de liberar al delincuente se toma después de innumerables errores que todavía se intentan encubrir, y que fueron los que colocaron en riesgo innecesario a tanta gente.

“Lo que hasta ahora queda claro es que se hizo un operativo muy mal planeado, que se filtró información a los delincuentes, y que se colocó en gran peligro a civiles, policías y soldados, quienes sólo obedecían órdenes. Los verdaderos responsables de este fracaso institucional siguen sin ser llamados a cuentas.”.

Este miércoles en la conferencia Presidencial, se dieron a conocer los videos de la movilización federal en el Fraccionamiento Tres Ríos, donde primero se acordonó a Ovidio Guzmán, y posteriormente se dejó libre ante el temor de una masacre en Culiacán.

Afirman que plan de seguridad es un desastre

Luego de que el Presidente López Obrador defendiera al Gabinete de Seguridad, el senador panista Damián Zepeda calificó como “un desastre” la estrategia de seguridad pública.

“Es un desastre la política de seguridad pública y nos están llevando a los momentos de mayor violencia. Nos dicen que estuvo mal el operativo (con el que se buscó detener a Ovidio Guzmán) pero no la estrategia, ‘no critiquen la estrategia’; pero cuál estrategia, por Dios. La estrategia en qué consiste: en taparse los ojos, y en decirles a los criminales ‘por favorcito pórtense bien’, es ridículo”, planteó en entrevista.

“Y pensar con que no hacer nada, con no molestar a los criminales, se va a recuperar la paz, eso no va a suceder. Con lo que hoy vemos, se pone en riesgo, incluso, las vidas de activos de las Fuerzas Armadas. Es lamentable que minimicen lo sucedido con todo este control de daños.”

El legislador sonorense reprobó que la Junta de Coordinación Política hubiese acordado que la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sea ante la Comisión de Seguridad y no ante el pleno.

Por separado, dos senadores que pidieron el anonimato señalaron que Durazo mintió en la reunión que tuvo ayer por la tarde con coordinadores parlamentarios.

Aseguraron que el Secretario afirmó que Ovidio Guzmán no había sido capturado, que sólo había sido rodeada la casa de la novia del capo.

La “mentira”, dijeron, quedó al descubierto esta mañana cuando el Secretario de la Defensa exhibió el video en el que Ovidio Guzmán sale de la casa ante la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas.