Acusan al actor argentino Pablo Rago por abuso sexual

Basile dijo que previo al hecho, Pablo, de 47 años, era muy insistente para que le enviara fotos íntimas, incluso cuando estaba embarazada y agregó: “… me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”. [Agencias]

Basile dijo que previo al hecho, Pablo, de 47 años, era muy insistente para que le enviara fotos íntimas, incluso cuando estaba embarazada y agregó: “… me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor argentino Pablo Rago, quien ha participado en películas como El secreto de sus ojos y Metegol, y ganador del Premio ACE, es acusado por una mujer de 34 años por abuso sexual, quien aseguró que “es un hombre machista y muy violento”.

La acusación se realizó en la Comisaría Vecinal No. 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, el hecho sucedió en diciembre de 2015, en el departamento del también conductor de televisión.

La demandante se identificó como Erica Basile, y relató que comenzó a contactarse con el actor cuando estaba sin trabajo y él le ofreció ayuda: “Juega con las necesidades de la gente. Siempre me denigró y dejó en claro que él tenía el poder”, agregó.

Basile dijo que previo al hecho, Pablo, de 47 años, era muy insistente para que le enviara fotos íntimas, incluso cuando estaba embarazada y agregó: “… me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”.

“Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo: ‘contás conmigo’”.

En la denuncia obtenida por diario argentino El Clarín, la mujer narró que pactaron encontrarse en el departamento del también ganador del premio ACE al mejor actor, donde consumieron bebidas alcohólicas, y después de una charla y tragos, él comenzó a tocarla en su parte genital.

“Quería que yo orinara encima de él. Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida”. Sostuvo que no realizó la denuncia en tiempo por temor a las consecuencias.