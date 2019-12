Acusan a Weinstein de nuevo por abuso

Kaja Sokola, ex modelo polaca de 33 años, demandó a Harvey Weinstein por presuntamente abusar sexualmente de ella cuando tenía 16 años.

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex modelo Kaja Sokola, de 33 años, acusó a Harvey Weinstein de haber abusado de ella sexualmente cuando tenía 16 años, de acuerdo con una nueva demanda reportada por The New York Post.

Sokola acababa de mudarse de Polonia a Estados Unidos, en 2002, cuando fue presentada al ex magnate, quien acordó que se reuniría con ella para un almuerzo para hablar de su carrera.

“Ingenua como la niña que era, Sokola le creyó”, se lee en los documentos presentados en la Corte Suprema de Manhattan.

“En lugar de llevarla a almorzar, como había prometido, Harvey Weinstein se llevó a Sokola, sin su consentimiento, a su apartamento”.

Se relató en la querella que una vez en los aposentos del ex empresario, quien entonces tenía 50 años, éste le exigió que se desnudara para tener sexo, y presuntamente la presionó diciéndole que él había forjado las carreras de Penélope Cruz y Gwyneth Paltrow.

“Él le dijo que si ella quería ser actriz, tendría que sentirse cómoda haciendo lo que el director le dijera que hiciera, incluso perder sus inhibiciones y desnudarse”, se añadió.

“Sokola se dio cuenta de que él estaba decidido a satisfacerse sexualmente con ella de la forma que quisiera. No la dejaría irse hasta después de haberla aterrorizado y abusado sexualmente de ella”.

Cuando terminó el presunto asalto sexual, Weinstein supuestamente insistió en que lo que le había hecho a la mujer era normal, y le dijo que tenía que ella trabajar en su terquedad si quería ser alguien en el mundo del espectáculo.

Sokola previamente levantó una demanda anónima contra el ex productor, y ahora presentó su nuevo caso bajo la Ley de Víctimas Infantiles que se promulgó en agosto en Nueva York, que permite a ex víctimas infantes un plazo de un año para presentar reclamos que estén fuera del estatuto de limitaciones.

La demandante, quien abandonó el modelaje para convertirse en psicóloga, expresó en un comunicado que haría público su nuevo caso porque no podía aceptar un acuerdo global que se propuso la semana pasada, en el que más de 80 mujeres recibirán, entre todas, 25 millones de dólares de Weinstein para saldar los casos.

Sokola también señaló al hermano de Weinstein, Robert Weinstein, a Disney y a Miramax, diciendo que todos fueron facilitadores del ex empresario y que deberían haberlo detenido antes de que la convirtieran en otra de sus víctimas.

“He estado viviendo con el trauma de ese día desde entonces. Hace mucho tiempo que dejé de modelar y, debido a Harvey Weinstein, renuncié a mis sueños de actuar”, se lee en el comunicado.

“Al revelar mi propia cicatriz, espero alentar a otros a hablar sobre sus propias experiencias”.