Acusan a militares de privar de la libertad a familia de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Militares de la octava zona, radicada en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, son acusados de intentar privar de su libertad a una familia, fue a través de una trasmisión en vivo difundida vía Facebook, este domingo 15 de mayo aproximadamente a las 11 de la mañana.

“Miren nos están atacando, nos están ponchando las llantas si no estamos haciendo nada, mire no estamos haciendo nada, lo están bajando a golpes, hermana comparte esto, lo están bajando a golpes, no tiene por qué llevárselo, no se lo pueden llevar, no porque” denuncian en una trasmisión en vivo en redes sociales.

En el intento de privar de su libertad a la familia, personal castrense abusando de su poder y autoridad, intenta bajarlos por la fuerza de un vehículo en calle Dr. Mier y Lucio Blanco, donde señalan que militares les cerraron el camino, atravesando las camionetas.

“Así es querían meter a la fuerza a la familia al cuartel intentaban secuestrarlos y agrediéndolos les poncharon las llantas creen que uno es millonario para comprar con lo cara que están las llantas amenazaron a la señora para que no reportará, pero ya basta que coraje “denuncian en los comentarios.

El video que ya es viral en la red social, se observa cómo militares agreden física y verbalmente a la familia, le poncharon los neumáticos al vehículo con un arma punzo cortante, intentaban secuestrar y llevarse a la familia al cuartel militar.

“Ya basta de tanto abuso señor Andrés Manuel López Obrador nosotros lo pusimos en la silla donde esta, gracias al pueblo usted es presidente así que le exigimos de su apoyo que tome cartas en el asunto Comisión Nacional De Los Derechos Humanos CNDH” denunciaron la familia.