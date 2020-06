Acusa Julián Gil a Marjorie de amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Julián Gil explicó que ha sido demandado nuevamente por Marjorie de Sousa, para quitarle la patria potestad del hijo que tienen en común y afirmó que podrá ganarlo gracias a la corrupción y las influencias de la actriz.

“Había decidido no hablar del tema porque me ha afectado mucho, a mí y a mi familia, y a todas las personas que tienen que ver con el caso, incluyendo al niño.

“Estoy súper agitado y nervioso porque no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral y la falta de amor hacia Matías, donde tiran un comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto desde enero sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías”, dijo el actor.

El comunicado de prensa fue borrado de las redes sociales de Sousa, sin embargo, el actor afirmó que en ningún momento dice que le quieren quitar la patria potestad a un padre que no ha hecho nada, ni que la demanda tiene más de siete meses.

“Quiero saber cómo le van a explicar a Matías que le quitó la patria potestad a su padre, ¿Por qué? Porque le dio la gana, por un capricho.

“Hoy les digo que ella lo va a lograr muy fácil, por manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestas a hacer”, agregó Gil.

El actor asegura que este acoso por parte de la madre de su hijo lleva años ocurriendo, al punto de que se tuvo que ir de México porque había sido amenazado.

“Yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó en una mesa, de que si yo peleaba la patria potestad me tenía que atener a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder”, dijo.

El actor explicó que no tenían razones para quitarle ningún derecho sobre su hijo y que por esa razón acudían a mentiras para poder lograrlo por encima de lo que dicta la ley.

“¿Para que yo quiero la patria potestad de mi hijo si hoy la tengo y no me sirve para nada? Hoy tengo la patria potestad y no tengo ningún derecho sobre el niño, solamente para pagar pensión, soy una chequera”, agregó.

Gil aseguró que sabe que perderá el juicio pero que él y su familia ya están planeando la forma en que cuando crezca su hijo sabrá toda la verdad.

“Ante un tribunal de México la voy a perder, pero hoy, mañana y siempre voy a ser el padre de Matías. Porque a Matías le corre la sangre Gil.

“Desde hoy mi hermana va a escribir un diario, donde diariamente vamos a poner cada uno de los hechos como fueron. Lo vamos a documentar con papeles, videos, entrevistas y testimonios de la señora para que Matías conozca su historia”, finalizo.