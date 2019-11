Acusa Evo Morales delitos de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO.-El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó este domingo que en Bolivia se están cometiendo delitos de lesa humanidad y exigió a la autoproclamada mandataria interina, Jeanine Áñez, identificar a los autores de una veintena de muertes durante las protestas.

“Exigimos al Gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en 5 días por la represión policial y militar.

“Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad”, señaló en su cuenta de Twitter.

Ayer, Morales Ayma condenó un decreto emitido por Áñez que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la contención de protestas.

En tanto, el ex Presidente asilado en México afirmó, en una entrevista con la agencia EFE, que tiene “mucho miedo” que la actual crisis en su país lleve a una guerra civil, por lo que reiteró su llamado a un diálogo nacional.

“¿Hay riesgo para que se produzca una guerra civil?”, se le cuestionó.

“Tengo mucho miedo. En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, profesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos violentos. Pandilleros, drogadictos, pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades. Y se organizan como paramilitares.

“Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando”, afirmó.

Morales Ayma mostró su deseo de que el “diálogo nacional” en Bolivia se realice con mediadores, como los ex Mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, de España, o José Mujica, de Uruguay.

“Mi gran deseo es que haya diálogo con mediadores. Pero el primer planteamiento va a ser recuperar la democracia. Mi posición es que haya diálogo con mediadores y va a ser por tres cosas: por la vida, por la democracia y por la patria.

“Qué bueno sería que España o (José Luis Rodríguez) Zapatero, experto en mediación o Pepe Mujica u otros gobiernos se sumen a la mediación para la pacificación”, dijo en entrevista.

Agregó que, aunque algunos países tomaron una posición, considera viable la intervención de la Unión Europea, la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas.

Cuestionado sobre su asilo político en México, el cual ofreció el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex Mandatario dijo que no se inmiscuirá en temas internos y reiteró su agradecimiento.

“Como asilado político no tengo que inmiscuirme en temas internos de México. Estoy muy agradecido con el presidente, el gobierno y el pueblo mexicano por haberme salvado la vida”, refirió.

“¿Teme aquí en México por su seguridad? ¿Cree que podría padecer algún tipo de atentado?”, se le preguntó en la entrevista con EFE.

“Algo que no nos perdonan algunos países exageradamente industrializados es que un país socialista pueda demostrar que con política de izquierdas hay futuro. Eso no nos lo perdonan. Cuando hemos empezado programas de industrialización, esto no conviene a países industrializados como Estados Unidos.

“Siempre puede haber algunas amenazas y atentados. Sin embargo, tengo mucha confianza en Dios y en nuestra Madre Tierra”, afirmó.

El líder boliviano señaló que, aunque se encuentra sin su familia, se están haciendo gestiones para que sus hijos puedan viajar.