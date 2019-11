Acusa Caeli a Yao Cabrera de abuso

CIUDAD DE MÉXICO.-Caeli, una de las influencers mexicanas más reconocidas en latinoamerica, acusó a un youtuber y a sus amigos de intentar drogarla y abusar de ella.

A través de un video, la joven contó que en un viaje a otro país, mientras estaba en una fiesta intentaron ponerle algo a su bebida.

“Todo iba bien hasta que a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua.

“Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto. Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, relató Caeli.

Aunque al comienzo del clip, la creadora de contenidos confesó tener miedo de contar su historia por no saber qué sucediera después de hacerlo público.

De acuerdo con sus declaraciones, ella afirmó tener confianza en sus amigos, hasta que se percató de lo que tenía su bebida.

“Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados”, dijo.

Incluso tras varios minutos, los hombres intentaron que Caeli se retirara de la fiesta, pero ella se negó.

Usuarios en redes sociales señalaron que el uruguayo Yao Cabrera sería el youtuber involucrado en el incidente y quien además ya ha sido vinculado situaciones similares.

Caeli también aseguró que el youtuber involucrado siempre ha estado involucrado en diversos problemas y que está protegido por las personas que lo conocen.

“No se vale que porque sientan que tienen poder te aproveches de alguien. Y menos de las mujeres. ¡Qué asco de persona eres!”, expresó.

La youtuber añadió que una mujer la ayudó para llamar a la policía local, aunque las autoridades no pudieron entrar a la casa por ser propiedad privada. Situación que, según ella, provocó que las personas de la reunión la golpearan e insultaran.

Entre lágrimas, Caeli terminó su video aconsejando a sus seguidores tener precaución.

“No podemos confiar en todas las personas, ellos eran mis amigos. No vayas sola, no creas tanto en la gente. Desgraciadamente hay gente fea y aprovechada”, expresó.