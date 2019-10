Acuerdo era por un minuto; Pizarro

CIUDAD DE MÉXICO.- Tigres se deslindó anoche de las críticas que les han llovido luego de vencer 3-1 a Veracruz, en un duelo donde anotaron sus primeros dos goles sin oposición del rival.

Al comparecer ante la prensa sin aceptar preguntas, Guido Pizarro, capitán de Tigres, comentó que siempre apoyaron a sus compañeros del Veracruz, pero quedaron en parar sólo un minuto y luego los Tiburones cambiaron a tres o cinco, lo cual ya no aceptaron.

“En el transcurso de la mañana un jugador de ellos, que había dos en el grupo (de WhatsApp), dicen que no se van a presentar. Comentaron que a la hora del partido iban a hablar, llegó el partido y se presentaron”, mencionó.

“En ese grupo se estipuló que se iba a hacer la foto grupal y se iba a parar un minuto, los dos jugadores de Veracruz pidieron eso, llegamos al juego y el capitán de ellos me pide parar cinco o tres minutos para hacer un reclamo a su presidente.

“Le dijimos que yo como capitán no tomo decisiones, me voy al vestidor y lo hablo con mi equipo y en el equipo estábamos de acuerdo en hacer lo estipulado hace dos días, y antes de salir al estadio le digo a su capitán que nosotros íbamos a parar sólo un minuto como habíamos estipulado.

“Él me dice que ellos iban a parar tres minutos, y yo no, nosotros al minuto vamos a empezar a jugar y él me dicen que ellos iban a parar los tres minutos”.