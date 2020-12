Actuará Julia Roberts en serie de Apple

ulia Roberts actuará en la serie limitada de Apple TV+, 'The Last Thing He Told Me', que será producida por Reese Witherspoon y está basada en la novela homónima de Laura Dave. [Foto: Archivo]

ulia Roberts actuará en la serie limitada de Apple TV+, 'The Last Thing He Told Me', que será producida por Reese Witherspoon y está basada en la novela homónima de Laura Dave. [Foto: Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- Julia Roberts protagonizará la serie limitada The Last Thing He Told Me para Apple TV+, que será producida por Reese Witherspoon.

Basada en la novela homónima de Laura Dave, el proyecto fue autorizado por completo, sin pasar por un episodio piloto, y contará con la producción ejecutiva de la protagonista de Mujer Bonita.

Creada por Dave y su esposo Josh Singer, ganador del Óscar por el guión de En Primera Plana, The Last Thing He Told Me sigue a una mujer (Roberts) que desarrolla una inesperada relación con su hijastra de 16 años, mientras trata de averiguar por qué su marido desapareció misteriosamente.

Roberts hizo su debut en la pantalla chica con la serie Homecoming, de Amazon, que le valió una nominación al Globo de Oro.

Por su parte, Witherspoon, a través de su productora Hello Sunshine, tiene el tintero varios proyectos con el servicio de streaming: la segunda temporada del drama The Morning Show, el thriller Surface y el reality My Kind of Country.

La protagonista de Legalmente Rubia se ha vuelto una prolífica y exitosa productora, con éxitos como Big Little Lies y Little Fires Everywhere.

La serie limitada es el segundo proyecto colaborativo entre Dave y Singer, y para este último representa su regreso a pantalla chica donde comenzó su carrera en series como The West Wing y Fringe.