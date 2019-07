Aclara Zidane ausencia de Bale

WASHINGTON.-Zinedine Zidane aclaró que si Gareth Bale no jugó el amistoso ante el Bayern Múnich fue porque el galés no quiso, esto al estar tramitando su salida del Real Madrid.

El entrador fue cuestionado el sábado pasado, una vez terminado el amistoso ante los bávaros, sobre la ausencia del jugador y entre sus respuesta dijo «ojalá lo de Bale (su salida) se resuelva cuanto antes. Si es mañana, mejor».

Esta declaración trajo algunas críticas, entre las que destacaba que Zidane le faltó el respeto al jugador.

«A veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro con eso, con lo de Gareth. Lo primero, no falté al respeto a nadie y menos a un jugador porque siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante y cada vez que hay un jugador aquí estoy con ellos siempre. Lo segundo, dije que el club estaba tratando su salida. Punto.

«Lo tercero, que me parece importante también. El otro día no se cambió Gareth (para jugar) porque él no quería, nada más. Él dijo que el club está tratando su salida y no se cambió por eso. Ahora volvemos a lo mismo. Bale es un jugador del Madrid y va a entrenar con normalidad hoy y veremos lo que pasará mañana. No sé nada nuevo de la operación».

Entre las mejores opciones que tiene el galés está la SuperLiga china, el Jiangsu Suning y el Beijing Guoan son quienes pretenden al jugador.

Mañana el Real Madrid disputa su segundo amistoso de la pretemporada ante el Arsenal, encuentro correspondiente al International Champions Cup.

Zidano dejó en el aire si Bale estará ante los Gunners.