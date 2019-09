Acereros y Diablos buscan acortar distancia en finales de zona

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Mexicana de Beisbol está por definir a los que podrían ser finalistas del torneo, Leones de Yucatán y Toros de Tijuana son los equipos que se perfilan como los grandes favoritos después estar invictos en sus dos primeros juegos en la serie.

El martes 17, miércoles 18 y jueves 19 (de ser necesario) se jugarán partidos importantísimos para Acereros y Diablos, por lo que deben de concentrarse para ganar dos juegos que les alargue la vida en los Playoff.

Toros de Tijuana ante Acereros de Monclova y Leones de Yucatán contra Diablos Rojos del México esperan finiquitar su racha perfecta, eliminar a sus rivales y abrirse paso a la gran final de la justa.

Los tijuanenses tienen todo el arsenal listo para el próximo encuentro y están más que motivados para pelear por el campeonato del certamen, pues saben que este juego podría darles el tan ansiado boleto.

Por su parte, Leones de Yucatán jugarán como locales, lo que podría ser un estímulo perfecto para repetir la dosis ante “los escarlatas”, que no han representado gran problema en la trayectoria de los “melenudos”.

Diablos viajan a Yucatán

Este lunes, los integrantes de la novena escarlata viajaron a la Ciudad de Mérida para continuar la serie de campeonato de la Zona Sur frente a los Leones de Yucatán, el compromiso se reanuda este martes en el parque Kukulkán.

Con la serie en contra dos juegos a cero, el México está obligado a ganar por lo menos dos juegos para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato sureño de la Liga Mexicana de Beisbol y forzar a que la confrontación regrese al Estadio Alfredo Harp Helú el próximo sábado para un posible sexto y quizá hasta un séptimo y definitivo juego.

Para Carlos Figueroa uno de los héroes del sexto juego de la serie frente a Tigres, sabe que la serie se complicó al perder dos juegos en casa.

“Fueron dos derrotas bastante dolorosas para nosotros pero sabemos que esta serie apenas va comenzando, fueron dos derrotas bastante dolorosas para nosotros, sabemos que tienen la ventaja pero esto aún no se acaba, sabemos que somos los Diablos Rojos, lo vivimos toda esta semana contra los Tigres estábamos casi derrotados y no nos dimos por vencidos y no lo vamos hacer y esperamos el apoyo de toda la afición”, dijo Figueroa.

En la primera serie de playoff viajaron a Cancún con la serie 2-0 a favor y regresaron con la serie en contra 3-2, y esperan que en esta ocasión sea lo opuesto.

“Todo puede pasar la verdad jugamos dos juegos bastante malos ayer como el primero de la serie, no nos salieron las cosas para nada, no hubo ni pitcheo ni bateo oportuno, en general creo que nos vimos bastante mal, pero hay que darle la vuelta a la página, seguimos con bastante vida y somos un equipo que nos nos vamos a rendir. Somos los Diablos Rojos del México y vamos a luchar hasta el último out”, aseguró Figueroa.

El jugador pide a la afición escarlata que los sigan apoyando, pues ellos se morirán en el terreno de juego para alcanzar su objetivo.

“Que nos apoyen, con el apoyo de ustedes nos motiva mucho más a buscar esas victorias y dar el 100 por ciento de nosotros”, solicitó el jugador.