Acerca Municipio servicios municipales a trabajadores de Robertshaw

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de trámites, optimizar tiempos para las y los trabajadores y promover entornos laborales más saludables y productivos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo la jornada “Brigada en tu Empresa” en la planta Robertshaw, con el propósito de acercar servicios y trámites gubernamentales directamente a los centros de trabajo.

Durante esta jornada, más de 80 colaboradores recibieron atención personalizada por parte de distintas dependencias municipales y estatales, entre ellas Tesorería Municipal, Comapa Nuevo Laredo, INMUJER, Relaciones Exteriores y la Oficina Fiscal del Estado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer el vínculo con el sector productivo de la ciudad, generando beneficios tanto para las y los trabajadores como para las empresas, y consolidando una administración cercana, eficiente y orientada a resultados.