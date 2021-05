Aceptan en colonias al candidato independiente

NUEVO LAREDO, TAM.- Automovilistas y personas a pie se detienen en los cruceros donde el único candidato independiente a la presidencia municipal Víctor “El Güero” Vergara hace proselitismo, para pedirle calcas para sus vehículos y conocer su plan de trabajo.

“Estoy en esta contienda electoral por el cariño de la gente, me aprecian de verdad, porque me he portado bien, por eso aquí estoy, quiero ayudar más como presidente municipal, sé que el próximo 6 de junio en las elecciones van a salir a votar y apoyarme para traer beneficios a nuestra ciudad”, dijo.

Siempre acompañado de su planilla conformada por ciudadanos, da a conocer sus propuestas sin descanso

Los conductores saludan con su claxon al candidato independiente “El Güero” Vergara, se detienen para que su planilla y él personalmente les pongan calcas, los peatones también se acercan para saludarlo.

Con decisión el único candidato independiente a la presidencia municipal Víctor “El Güero” Vergara avanza convenciendo con honestidad y sinceridad.

“Sé que este 6 de junio la gente me puede hacer ganar, porque sabe que hay un candidato ciudadano, independiente”, concluyó.