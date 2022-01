Acecha Kansas lugar de privilegio rumbo a Playoffs

DENVER.- Kansas City hizo la tarea y derrotó 28-24 a los Broncos de Denver, para mantenerse con la esperanza de finalizar la Temporada Regular como el mejor sembrado de la AFC.

Ahora, los Jefes necesitan que Tennessee caiga ante Houston, y de esta forma amarrarán el primer sembrado, además de descansar en Ronda de Comodines y cerrar la postemporada como locales.

El choque ante Denver no fue nada sencillo para el QB Patrick Mahomes y compañía. El pasador de Kansas culminó con 270 yardas por aire, dos anotaciones y corrió para 54 yardas. El receptor abierto Mecole Hardman fue su mejor arma con 103 yardas aéreas.

El corredor Jerick McKinnon y el ala cerrada Travis Kelce aparecieron en zona prometida para anotar a pases de Mahomes.

Broncos dio batalla con su corredor Melvin Gordon III, quien acarreó el balón para 110 yardas y una anotación.

Pese a ello, el linebacker Nick Bolton regresó a zona de anotación un balón suelto de Gordon III en el último período, jugada que prácticamente sentenció el partido a favor de Kansas City.

Mahomes y compañía ahora ponen toda su esperanza sobre Houston, uno de los peores equipos de la NFL.

