Acecha Covid a menores de 50 en NLD

NUEVO LAREDO, TAM.- Los últimos contagios de COVID-19 que se han estado registrando en la ciudad están afectando a personas más jóvenes, en comparación cuando la pandemia estaba en los índices más altos, donde la mayoría de los pacientes eran en edades de los 50 años en adelante, hoy en día son menores de 50 años.

El epidemiólogo doctor Filiberto Martínez Cuéllar del Hospital General “Solidaridad”, manifestó que este fin de semana ingresaron al Hospital COVID cinco personas que fueron contagiadas con el virus, cuatro hombres y una mujer, dos de los varones se encuentran graves y entubados. “No todos tienen comorbilidades nadamás dos de ellos sí tienen, pero el problema es que están graves, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer conciencia, y tener la cultura de lo que siempre hemos hablado de forma reiterada en continuar con las medidas de higiene”, indicó.

Añadió que muchas personas creen que ya pasó el peligro y que ya no hay contagios, y la realidad no es así, ya que los contagios continúan aunque en menor escala pero se siguen presentando, ello debido a que algunas personas ya no siguen llevando a cabo las medidas de protección.

Reveló que por ningún motivo se debe bajar la guardia, hay que continuar con el lavado de manos de manera constante, el uso del gel antibacterial y el uso del cubrebocas, seguir fomentando la sana distancia, no hacer visitas a los adultos mayores.

Destacó que aún no es momento de acudir a los centro de reunión, tampoco hacer reuniones en casa con muchas personas, mucha gente se movilizó y ahora con los festejos del día del padre se espera que los repuntes no sean de cuidado. Precisó que la prevención es vital aunque ya estemos vacunados, si no se tiene una incidencia alarmante, sí debemos de seguir cuidándonos, no hay otra manera para que podamos salir adelante, sobre todo que no hay que pensar en que el riesgo ya pasó, porque sigue vigente.

“Con tanta movilidad no sabemos qué vaya a pasar en los días siguientes, por eso tenemos que seguir exhortando a la población a que nos cuidemos, que no nos confiemos, que los jóvenes no se descuiden, porque así, cuidan a su vez a sus papás, a sus abuelos y personas que viven con ellos”, apuntó.