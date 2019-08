Abre alcalde sus oficinas para atender peticiones de vecinos de cinco colonias

NUEVO LAREDO.- Habitantes de diferentes colonias de la ciudad tuvieron la oportunidad de exponer directamente al presidente municipal Enrique Rivas, sus necesidades más apremiantes y agradecer algunos apoyos a través del programa Miércoles Ciudadano, que se lleva a cabo en su oficina en Presidencia.

En esta edición, el alcalde recibió a 19 personas de las colonias Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales, El Campanario, Nueva Era, Benito Juárez y un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Josefina Jiménez de la colonia Valles de Anáhuac, por primera vez acudió a ‘Miércoles Ciudadano’ para solicitar una cirugía de cataratas en ambos ojos.

«Vine a solicitar la cirugía de mis ojos, no tengo los recursos y el presidente me va a ayudar, también me va a apoyar para los estudios de mi nieto», indicó.

Rivas Cuéllar también recibió a jóvenes del grupo ‘Silao Rap’, quienes le solicitaron apoyo para la realización del evento regional de música urbana denominado ‘A Quema Ropa’.

«Le agradó la idea al alcalde su respuesta fue positiva y si Dios quiere el 8 de septiembre realizaremos el evento que solicitamos. Muchas gracias y espero sigamos teniendo las puertas abiertas para futuros eventos», expresó Edgar Alexander Soto López.

José Alfredo Grimaldo y Dulce González, ambos del Seguro Social, acudieron con el Presidente Municipal para agradecerle por la atención que les brindó para la realización de un evento en favor de trabajadores del Sindicato del IMSS.

Por su parte, Nelly Téllez Herrera de la colonia El Campanario, manifestó su interés de ver y saludar a Enrique Rivas y aprovechó para solicitar junto con sus vecinas la limpieza del arroyo de dicho fraccionamiento, además expusieron el problema de brote de aguas negras y la falta de tapas en alcantarillas.

«Ya deseaba yo volverlo a ver, estar y hablar con él y que nos escuchara como lo hizo hace unos meses, tenemos toda la fe que nos ayudará y nos dará todo lo que le hemos pedido», dijo.

Por último, de la colonia Benito Juárez se presentó con el alcalde María Olivia Herrera Pacheco, acompañada de vecinas de este sector para pedir la limpieza del Arroyo El Coyote, la fumigación y adecuación de áreas verdes para esparcimiento familiar.

«El alcalde escuchó nuestras peticiones y no recibió muy bien. Le pedimos limpieza para el arroyo, la fumigación, y queremos que nos hagan ahí un corredor, él nos escuchó y prometió que nos va a cumplir, nosotros sabemos que lo hará», puntualizó.