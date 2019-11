‘Abran frontera, ya no estén con Trump’

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres centroamericanas que buscan a sus hijos que desaparecieron en México, al intentar cruzar hacia Estados Unidos, clamaron al Gobierno federal abrir la frontera sur, no ser

Integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, que inició hace 15 días su recorrido por México, mujeres de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua llegaron ayer a la Ciudad de México.

“A las autoridades les pedimos que, ¡por favor!, ya no sigan maltratando a nuestros migrantes”, clamó entre lágrimas la hondureña María Elizabeth Martínez, quien busca a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido en Tamaulipas.

“¡Por favor!, ya no los sigan mal tratando, que nos están llegando casos de personas que quedan en sillas de rueda, que no pueden ni hablar de la golpeada que les dan, respétenlos, si ellos no son animales, déjenlos pasar, abran la frontera, ya no estén con Trump, no sean cómplices de ellos, por favor, se los pedimos las madres de Centroamérica”.

A su paso por Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Monterrey, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes y Michoacán, los 38 familiares que integran la caravana han logrado el reencuentro con cinco hijos desaparecidos.

Sin embargo, reclamaron que en ningún caso las localizaciones se dieron por la labor de las autoridades mexicanas.

“Nos han recibido algunas autoridades en los Estados en los que hemos pasado, peros siempre nos vamos con la duda de que nos dicen ‘sí, vamos a apoyar’, pero en 15 caravanas aún no hay respuesta de parte de las autoridades”, dijo, Lucía Contreras, coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, de El Salvador, y quien halló a su hermano en una fosa en Chiapas en el año 2000.

Desde Nicaragua, Vilma Casco vino a México en búsqueda de su hijo, a quien le perdió el rastro en Irapuato, Guanajuato, el 23 de julio de 2018, pues, dijo, ni su Gobierno ni el de aquí le dan respuesta.

“Hago un llamado a los Gobiernos, que se unan a nuestra lucha, que no nos dejan solas, que necesitamos su ayuda, que, por favor, necesitamos respuesta, no solamente que digan ‘sí, vamos a hacerlo’, o que lo pongan en un cuaderno y quede ahí nada más, necesitamos respuestas”, pidió.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, explicó que la desaparición de centroamericanos que cruzan por México sigue ocurriendo y criticó el endurecimiento de la política migratoria mexicana, pues ello obliga a las personas a buscar rutas más peligrosas.

“Esto pasó en 2014 con Enrique Peña Nieto, con el Plan Frontera Sur, se desplegó una cantidad enorme de agentes para la persecución, detención y deportación de migrantes, ¿qué conllevó?, a que se volvieran más peligrosas las rutas migratorias”, advirtió.