Abierto de Francia, normal en hombres, sorpresivo en mujeres

PARÍS — El devenir del cuadro en la rama masculina ha deparado algunas emociones, como las remontadas espectaculares logradas el miércoles por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz o Diego Schwartzman.

Pero los 12 preclasificados principales han avanzado a la tercera ronda, algo que no ocurría en el Abierto de Francia desde 2009, de acuerdo con la ATP.

En la rama femenina se presenta otra situación casi sin precedente, pero del lado opuesto. Las derrotas de las favoritas han sido la norma.

Stefanos Tsitsipas, quien perdió la final del año pasado ante Novak Djokovic, se salvó de cuatro puntos para set tras verse abajo por 6-2 en el último desempate. Terminó derrotando el jueves 6-3, 7-6 (8), 6-7 (3), 7-6 (6) a Zdenek Kolar, 134 del escalafón, en un duelo de cuatro horas y seis minutos.

El checo Kolar no había ganado antes de esta semana un partido a nivel de la gira, pero su capacidad de alcanzar los disparos se ganó el reconocimiento del griego al final.

«Sí, fue muy frustrante. No fue nada fácil», dijo Tsitsipas.

Daniil Medvedev lució más cómodo sobre la arcilla.

El ruso venció 6-3, 6-4, 6-3 al serbio Laslo Djere para avanzar a la tercera ronda en Roland Garros por segundo año consecutivo.

El actual campeón del US Open inició su participación en el Abierto de Francia con un récord de 0-4, perdiendo sus primeros partidos en 2017, 2018, 2019 y 2020.

Rompió es mala racha al llegar hasta los cuartos de final en 2021 y esta semana ha ganado los seis sets que ha jugado, perdiendo apenas un total de 16 games.

El ruso y segundo cabeza de serie se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic, 28vo preclasificado, por un boleto a la cuarta ronda.

El noruego Casper Ruud siguió adelante a la tercera ronda por tercer año seguido al superar 6-3, 6-4, 6-2 al finlandés Emil Ruusuvuori.

En la rama femenina, por primera vez en casi medio siglo sólo tres de las primeras 10 preclasificadas han llegado a los dieciseisavos de final.

La española Paola Badosa es una de ellas. En cambio, la octava preclasificada Karolina Pliskova fue sorprendida por una rival que ocupa el 227mo sitio del ranking mundial y que participa por primera vez en un torneo Grand Slam.

Badosa, tercera preclasificada, sufrió un rompimiento de servicio al arrancar el tercer set de su duelo con Kaja Juvan antes de retomar el control del partido ganando cuatro games en fila rumbo a una victoria de 7-5, 3-6, 6-2 sobre la eslovena y 68va en el ranking mundial en la cancha Suzanne Lenglen.

La mejor actuación de la española de 24 años en un torneo Grand Slam fue una aparición en los cuartos de final en el Abierto de Francia de 2021.

Enfrentará a la rusa Veronika Kudermetova, 29na preclasificada, en la tercera ronda.

Por su parte, Pliskova, octava preclasificada, cayó 6-2, 6-2 en la segunda ronda ante la francesa Leolia Jeanjean, francesa de 26 años, quien acude por invitación

«Ni siquiera yo tengo una explicación. No me he percatado de lo que ocurrió», dijo Jeanjean, quien alguna vez fue una joven promesa pero ha tenido que lidiar con numerosas lesiones durante años. «Es mi primer torneo de Grand Slam. Pensé que perdería en la primera ronda en dos sets y ahora me encuentro con que he vencido a una Top 10».

Pliskova se une a Barbora Krejcikova (2), Maria Sakkari (4), Anett Kontaveit (5), Ons Jabeur (6), Danielle Collins (9) y Garbiñe Muguruza (10) en abandonar Roland Garros en las primeras etapas.

Iga Swiatek (1ra) estiró a 30 su racha de triunfos consecutivos, la más larga desde que Serena Williams hilvanó 34 en 2013. La polaca doblegó 6-0, 6-2 a Alison Riske.. Aryna Sabalenka (7ma) se impuso 6-1, 6-3 a Madison Brengle.