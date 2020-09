“A Rainy Day” de Woody Allen se estrenará en EU

En esta foto del 2 de julio de 2019, el director Woody Allen asiste a una conferencia de prensa en La Scala de Milán. Tras dos años engavetada, la película de Allen "A Rainy Day in New York" se estrenará en cines de EE.UU. el 9 de octubre del 2020. [AP Foto/Luca Bruno, Archivo]

E.U.-Tras dos años engavetada, la película de Woody Allen “A Rainy Day in New York” (“Un día lluvioso en Nueva York”) finalmente tendrá su estreno cinematográfico el mes entrante en Estados Unidos.

MPI Media Group y Signature Entertainment anunciaron el jueves que “A Rainy Day in New York” llegará el 9 de octubre a salas de cine del país. La cinta se rodó en 2017 e iba a estrenarse en 2018, pero Amazon Studios canceló sus planes tras una revaluación de Allen por el movimiento #MeToo.

Las alegaciones de su hija Dylan Farrow de que el cineasta abusó de ella de niña a principios de los años 90 recibieron renovada atención. Allen siempre lo negó y nunca fue imputado tras dos investigaciones separadas esa misma década.

Varios actores de “A Rainy Day in New York” se distanciaron del realizador. Timothée Chalamet y Selena Gómez anunciaron que donarían sus salarios del filme a Time’s Up y otras organizaciones. Amazon puso fin a su acuerdo de producción y distribución de cuatro películas con Allen. (El director demandó y ambas partes llegaron a un acuerdo).

“A Rainy Day in New York” se estrenó en Europa el año pasado y recaudó unos 21,5 millones de dólares en taquilla. Las reseñas fueron mayormente negativas. Variety dijo que “se siente como un filme nacido de un profundo agotamiento creativo”.

La película sigue a Gatsby Welles, un estudiante del Yardley College interpretado por Chalamet indeciso entre su novia periodista (Elle Fanning) y la hermana menor de un antiguo amor (Gómez).

MPI y Signature la estrenarán primero en ciudades selectas y luego a nivel nacional. Los cines en Nueva York permanecen cerrados.

Allen filmó el verano pasado “Rifkin’s Festival”, protagonizada por Christoph Waltz y Gina Gershon. La cinta se estrena el viernes en España en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.