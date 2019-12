A Melendi no le parece que intérpretes indaguen distintos géneros

CIUDAD DE MÉXICO.- En el segundo programa de batallas, Melendi mencionó que no le agrada la idea de que los cantautores e intérpretes indaguen en distintos géneros, pues aseguró que un artista debe dominar un género musical.

“Yo no estoy de acuerdo en que los artistas canten todos los géneros, porque si así fuera y Madonna no canta copla, entonces no sería una gran artista, yo no estoy de acuerdo, insisto”, declaró el español.