A Evo Morales lo apoyan amigos que no respetan la democracia: Jeanine Áñez

CIUDAD DE MÉXICO.-La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó que a Evo Morales solamente le dan apoyo aquellos amigos que no respetan la democracia ni las libertades.

“Como lo estableció en su informe la OEA, es por eso que no ha tenido eco en los niveles internacionales y solamente le dan apoyo aquellos amigos que no respetan la democracia, que no respetan las libertades, que no respetan la decisión de un pueblo y nosotros lo que queremos es reconducir nuestro Estado de Derecho”, aseguró.

En conferenciaen el Palacio de Gobierno acusó que el ex mandatario boliviano es el único golpista y no permitirá que sus seguidores desestabilicen el país.

“El único golpista en este país ha sido Evo Morales, el único que no respetó el voto de los bolivianos fue Evo Morales y su gobierno, fue un fraude descarado”, destacó.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Evo Morales en Ciudad de México donde insistió en un golpe de Estado, Jeanine Áñez indicó que este señalamiento no ha tenido eco entre las naciones del mundo y al contrario avalan la denuncia de fraude electoral interpuesta por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La presidenta interina aseveró que su principal tarea será llamar “lo más pronto posible” a elecciones transparentes y limpias, además de conducir a su país a la estabilidad social.