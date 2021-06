Harán exámenes a operadores

NUEVO LAREDO, TAM.– A partir de lunes los operadores podrán agendar cita para los exámenes psicofísicos integrales, los cuales serán atendidos por el único médico dictaminador autorizado para Nuevo Laredo.

Los operadores con previa cita serán atendidos en la Unidad Médica del Transporte localizada en privada Manuel Castañeda 1920 fraccionamiento Ojo Caliente

Las citas podrán programarse al número telefónico 867-735-94-01 o solicitar una cita al correo electrónico citas.umtlaredo@gmail.com, y el examen psicofísico integral es un requisito indispensable para obtener las licencias federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), estimó en 5 mil operadores que necesitan aprobar el examen psicofísico integral para solicitar la licencia federal, porque desde marzo del 2020 cerraron las Unidades de Medicina Preventiva para el Transporte de la SCT.

El martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó un listado para el Programa Emergente y Temporal de Autorización a Terceros, para que los operadores de carga acudan y se realicen el examen médico e inicien después el trámite para las licencias federales.

Desde que se desató la pandemia de Covid-19 en el país en marzo del 2020, todas las Unidades de Medicina Preventiva para el Transporte de la SCT interrumpieron la realización de los exámenes psicofísicos integrales y también suspendieron los trámites de las licencias federales.

García Fuentes destacó que por muchos meses no hubo citas para los exámenes y por eso es alta la cantidad de solicitantes, y las unidades de Medicina Preventiva no están abiertas en su totalidad, además no cuentan con el equipo y el personal necesario.

¨¨A los operadores les preocupa la situación porque podrían quedarse sin trabajo ya que en junio vence la prórroga de la SCT y no han informado si van a extender el plazo para que podamos cruzar con las licencias vencidas. Son muchos los operadores con vencidas y muchos los que necesitan el examen¨, expuso.