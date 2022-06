81 casillas no serán instaladas en Oaxaca

OAXACA, Oax.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó esta mañana que 81 casillas no serán instaladas durante la jornada electoral de este domingo, en la que se elegirá a la persona que ocupará la gubernatura durante los próximos seis años.

Édgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Oaxaca señaló que 48 de estas casillas que no serán instaladas corresponden a comunidades que se encuentran en las zonas afectadas por el paso del huracán Agatha.

Mientras que 33 mesas de votación faltarán en municipios en los que el instituto consideró que no hay condiciones, debido a conflictos sociales; la cifra se actualizó a la baja este domingo, ya que el sábado el INE reportó que serían 34 casillas no instaladas por pugnas.

El vocal ejecutivo del INE en Oaxaca detalló que la población de Santo Tomás Lachitá, en el municipio de San Melchor Betaza, rechazó en un principio la instalación de mesas receptoras de votos; no obstante, después dijo que sí la querían, por lo que las autoridades electorales les hicieron llegar la paquetería electoral correspondiente.

Arias Alba estimó que de las 81 casillas no instaladas en zonas afectadas por el huracán y por conflictos sociales, serán en promedio 450 personas por mesas quienes no podrán ejercer su voto en su comunidad; no obstante, subrayó, si tienen posibilidad, los habitantes de estas poblaciones podrán participar en los comicios en las casillas especiales.