‘2 años, nada que celebrar’

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fracaso el manejo de la pandemia, opacidad en administración del dinero y desinterés por apoyar a los empresarios, son algunas reacciones que desaprueban el desempeño de Andrés Manuel López Obrador al cumplir 2 años como presidente de México.

Así coincidieron el presidente de la COPARMEX, el presidente del Consejo de Instituciones y un analista financiero al evaluar los primeros 2 años de López Obrador que se cumplieron el día 1 de diciembre.

FRACASO EN PANDEMIA Y OPACIDAD

Héctor De La Miyar Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Nuevo Laredo, dijo que López Obrador fue opositor durante más de 25 años y por eso se esperaba que tuviera conocimiento y soluciones para los problemas, pero en 2 años ha demostrado que no es así.

“Con tantos años de opositor se esperaba que resolvería los problemas de raíz, por eso se le dio el beneficio de la duda a López Obrador durante el primer año, pero no ha resuelto los problemas que aquejan al país. Y sin duda ha sido un fracaso el manejo de la pandemia de Covid-19 y también nos parece inaceptable que al día de hoy no se aclare la administración y uso del dinero que proviene de los 109 fideicomisos eliminados en octubre pasado”, argumentó De La Miyar Garza.

El presidente de la COPARMEX consideró una pésima decisión no ayudar a los empresarios durante los primeros meses de la pandemia, ni tampoco hacerlo ahora con estímulos fiscales y un plan para reactivar la economía nacional, pese a que los empresarios son los generadores de empleos en el país, y así no lo ha comprendido el presidente de la república.

EXCESIVO REPARTO DE DINERO EN PROGRAMAS SOCIALES

Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC), se refirió al descontento que prevalece entre los empresarios del país por no recibir apoyo del presidente de la república, así como a la limitada inversión en el país.

“Consideramos que no hemos tenido el avance económico esperado, reduciendo el PIB, ante la desconfianza de los empresarios, además del gran problema de la pandemia que ha devastado al comercio. En estos dos años que han pasado no han dado los resultados que espera la ciudadanía, donde se han limitado los apoyos a los marginados desatendiendo al resto de los ciudadanos”, planteó Rodríguez Garza.

También el presidente del CINLAC enfatizó que no es conveniente que López Obrador reparta tantos apoyos económicos porque el pueblo se acostumbra y no trabaja, además dijo que el sistema de salud es insuficiente y no funciona como debería; agregó que es preocupante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya declarado que es preocupante el número de contagios y fallecidos por Covid-19

ERRÁTICO EN TODO

El analista financiero, Alberto De León Casso, afirmó que López Obrador fracasó en resolver varios temas como en lo económico porque antes de la pandemia el país ya tenía varios trimestres sin crecimiento.

“No hay nada que celebrar. Si vemos el tema de inseguridad, van más fallecidos que en el sexenio de Calderón, y López Obrador dijo que lo resolvería pero vemos que no es así. En lo económico y en el manejo de la pandemia de Covid-19, ha sido errático totalmente”, puntualizó.