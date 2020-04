Defienden diputados locales panistas acciones del Gobierno del Estado

NUEVO LAREDO.- En conferencia de prensa los diputados locales panistas Manuel Canales Bermea, Imelda Sanmiguel Sánchez y Félix Fernando García Aguilar, defendieron las acciones del gobierno del estado en la lucha contra el coronavirus y además trataron diversos temas sobre su actuar legislativo en estos difíciles momentos.

Cada uno de los diputados abordaron diversos temas y en lo que respecta a Manuel Canales Bermea éste justificó el préstamo de los 4 mil 600 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado indicando que serán utilizados para respaldar a los micro- empresarios afectados por la pandemia, esto ante la falta de apoyo del gobierno federal.

Por su parte Imelda Sanmiguel Cantú refirió que el gobierno del estado ha estado implementando medidas estratégicas para evitar que el coronavirus no afecte tanto a los tamaulipecos, y dijo que aunque algunas medidas han sido criticadas, como es el caso del “Doble No Circula”, dijo que la idea de éste programa es que la gente ya no ande en la calle para no infectarse.

No obstante dijo que quienes vayan a su trabajo, al mandado o al hospital, y lo demuestren ante la autoridad en caso de que los detengan en la calle, no tienen porque verse afectados con multas.

De hecho dijo que los diputados estarán a la defensa de los ciudadanos cuando estos consideren que pudieran ser extorsionados por las autoridades aprovechándose de la contingencia.

Finalmente Félix Fernando García Aguilar dijo que la pandemia ha afectado no sólo a la salud sino a la economía y en este sentido exigió al gobierno federal apoyos a la ciudadanía, a la vez que criticó la reciente Ley de Amnistía del gobierno federal, sobre lo que dijo no es el momento para ello y afecta a la población.

Los tres legisladores en sus turnos refrendaron su apoyo al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la vez dijeron seguirán trabajando de la mano con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores y el Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar.