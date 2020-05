140 empresas de Victoria no volverán a abrir: CANACO

CD.VICTORIA.-Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Victoria alrededor de 140 empresas no abrirán más sus puertas una vez que pase la contingencia sanitaria por el COVID-19 debido a que para entonces se habrán declarado en quiebra tomando en cuenta que venían arrastrando ya serios problemas económicos por las bajas ventas que se agravaron con el cierre ordenado por autoridades de la Secretaría de Salud y dejaron de tener ingresos, situación para la que no estaban preparados.

José Luis Loperena González presidente del comercio organizado de Victoria dijo que “por lo menos el 10 por ciento de sus mil 400 socios les han notificado que ya no podrán abrir de nuevo porque no cuentan con la capacidad financiera para hacer frente a lo que viene, se trata de negocios de todos los giros que ya venían con serias complicaciones por el momento de recesión que se vive en la capital del estado y que la pandemia del coronavirus represento el golpe mortal para estos negocios”.

Reconoció que “lamentablemente no solo los negocios no esenciales están cerrados, actualmente existen hasta giros esenciales cerrados en Ciudad Victoria como consecuencia de las bajas ventas y esto va provocar un colapso mayor porque los ciudadanos no van a poder cubrir algunas necesidades además de que el desempleo que ya se está viviendo en la ciudad, comenzara hacer crisis, y se sumaran otros problemas como será un crecimiento exponencial de la delincuencia”, advirtió.

Sostuvo que “no estamos dimensionando que el problema va ser muy grande y esperemos que las autoridades estén conscientes de ello y sobre todo que tengan una estrategia para tratar de mitigar lo que se avecina, una vez que comience a ceder la pandemia y se reinicien las actividades en general, eso será lo más complicado, por ello es que muchas empresas del sector formal han dicho que ya no abrirán, y del sector informal seguramente serán muchas más las que por su situación económica difícilmente podrán continuar operando”.