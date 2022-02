10 películas de Sundance que querrás ver

Emma Thompson, derecha, y Daryl McCormack en una escena de "Good Luck to You, Leo Grande" que formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2022. (Nick Wall/Sundance Institute via AP)

ESTADOS UNIDOS.-Las notas enviadas desde el Festival de Cine de Sundance suelen estar acompañadas de descripciones de las montañas, los paisajes nevados y los trayectos frenéticos en autobús. Este año Sundance, que se realizó completamente virtual por el aumento de contagios de Covid-19 que trajo la variante ómicron, significó funciones en un ambiente menos evocador: laptops, links y Zooms.

Pero incluso en una forma reducida, las películas fueron hipnóticas, encantadoras y algunas con temas urgentes. A continuación 10 películas destacadas para los críticos de cine de AP Lindsey Bahr y Jake Coyle desde su versión virtual de Sundance, que terminó el domingo.

— ‘Fire of Love’: Katia y Maurice Krafft eran un matrimonio de vulcanólogos franceses que pasaron su vida documentando volcanes en todo el mundo y murieron durante una expedición de este tipo en Japón en 1991. Werner Herzog los usó brevemente en el documental ‘Into the Inferno’ (‘Dentro del volcán’) pero los Krafft y sus impresionantes fotografías y películas de 16 milímetros tienen el foco en ‘Fire of Love’ de Sara Dosa, un impresionante y casi místico retrato de amor y los extremos del mundo natural que será estrenado por National Geographic. Con música pop (incluyendo a Brian Eno y Air), narrado por Miranda July y con una edición experimental, es como si Mike Mills se mezclara con Terrence Malick y Guy Maddin. — LB

— ‘Descendant’: El documental de Margaret Brown se trata del descubrimiento del barco Clotilda, que fue hundido a propósito en el río Mobile de Alabama en 1860, y que es considerado uno de los últimos barcos que trajo esclavos africanos a Estados Unidos. Pero la película de Brown, que fue adquirida por Netflix y High Ground Productions de los Obama, va mucho más allá del Clotilda. Revisa la vida de aquellos que viajaron en el barco y las circunstancias actuales de Africatown, el pueblo cerca de Mobile, donde muchos de los sobrevivientes del barco se afincaron, ‘Descendant’ reflexiona de una manera lírica sobre el legado de la esclavitud en Estados Unidos abarcando pasado y presente como pocas películas. — JC

— ‘Cha Cha Real Smooth’: En el papel esta película se parece a algo que salió de un juego de palabras en Sundance: Un graduado universitario sin rumbo es contratado por madres de familia para ser animador de fiestas en el circuito local de bar-mitzvah y comienza una amistad con una madre soltera joven que tiene una hija adolescente autista. Y a pesar de esto, la segunda película de Cooper, en la que actúa junto a Dakota Johnson, nunca es lo que uno espera. Es dulce, divertida y conmovedora. Una pequeña película independiente que reta las convenciones y llegará a Apple TV+ este año. — LB

— ‘The Exiles’: El documental ganador del gran premio del jurado en Sundance parece por momentos una fusión raramente equilibrada de dos películas que a pesar de esto hace una profunda revisión al disenso político y una oportunidad de cambio desperdiciada. ‘The Exiles’, dirigida por Ben Klein y Violet Columbus, tiene como productor ejecutivo a Steven Soderbergh. Parece al principio como un retrato de Christine Choy, una atrevida cineasta y profesora universitaria nominada al Oscar. Choy tiene más que suficiente personalidad para hacer un estudio de personaje, pero ella es usada para presentar una historia. ‘The Exiles’ usa imágenes que filmó Choy tras la masacre de la Plaza de Tiananmén en 1989 con varios manifestantes chinos en Nueva York. Décadas después, Choy y los cineastas se reunieron con aquellos disidentes exiliados por años para considerar afectuosa y reflexivamente el sacrificio y sus batallas continuas por la libertad. El tejido que une a «The Exiles» es la férrea creencia de que ser incondicionalmente honesto es la única forma de vivir. — JC

— ‘We Need to Talk About Cosby’: La caída de Bill Cosby fue bastante definitiva. Incluso con su (breve) paso por la cárcel y una mayor reflexión por el movimiento #MeToo, el director W. Kamau Bell sentía que no se había procesado completamente lo que pasó con el hombre que alguna vez fue conocido como el Papá de Estados Unidos. Y la docuserie de cuatro partes ‘We Need to Talk About Cosby’, que se estrenará en Showtime en las próximas tres semanas, cumple con su título. Bell charla con sobrevivientes, colegas y comentaristas culturales sobre la vida de Cosby, su carrera, su impacto y sus errores, en un intento por comprender la desgracia de alguien que él y tantas personas más consideraron alguna vez su héroe. Debes verla. — LB

— ‘Emily the Criminal’: La carga de las deudas de los estudiantes es llevada a extremos oscuros en la ópera prima del director y guionista John Patton Ford, un thiller neo-noir. En la película se luce la actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, quien interpreta a una joven mujer de Los Angeles desesperada que es llevada a un bajo mundo criminal a través de fraudes que dejan muchas ganancias, pero son peligrosos (con el encantador Theo Rossi). El filme critica astutamente las injusticias económicas de la modernidad. La siempre atractiva Plaza, quien es también productora de la película, nunca ha tenido un papel más potente. — JC

— ‘The Princess’: Hay tantas, tantas versiones sobre la vida de la princesa Diana, sus problemas, su muerte, su legado (muchas recientes y muchas excelentes) que incluso la idea de una nueva película suena agotadora. Pero «The Princess», que se estrenará en HBO este año, es algo completamente diferente. El director Ed Perkins cuenta la historia de la vida pública de Diana usando sólo imágenes de archivo, incluyendo noticieros, entrevistas de personas en la calle, segmentos de programas de tertulia, imágenes secundarias y otras descartadas. Vernos mirándola es una experiencia inmersiva, conmovedora y reveladora. — LB

— ‘Navalny’: El documental de Daniel Roher sobre el líder de oposición ruso encarcelado Alexei Navalny es un retrato fascinante, ocasionalmente ridículo y muchas veces alarmante de un drama geopolítico de la vida real en desarrollo. La película que HBO Max y CNN estrenarán más adelante este año, tuvo el premio del público de documentales y el premio del público general en Sundance, un homenaje a la película de Roher y al cáracter audaz y entretenido de Navalny. — JC

— ‘Good Luck to You, Leo Grande’: Emma Thompson interpreta a una viuda algo reprimida que contrata a un atractivo trabajador sexual (Daryl McCormack) en ‘Good Luck to You, Leo Grande’, una encantadora (y ligeramente triste) película sobre encontrarse a sí mismo entrado en años que Searchlight Pictures estrenará en Hulu. Sophie Hyde dirige con un guion de Katy Brand, que convierte lo que podría haber sido un artilugio barato en una comedia terriblemente inteligente, sofisticada y adulta. — LB

— ‘The Janes’: Las organizaciones ilegales y clandestinas de Chicago han sido por años material para películas. Pero la cinta de HBO ‘The Janes’, dirigida por Tia Lessin y Emma Pildes, documenta un capítulo menos conocido de la historia estadounidense del siglo XX, con una impresionante relevancia en la actualidad. La película de Lessin y Pildes relata la historia del Colectivo Jane, un grupo de mujeres que se unieron a finales de la década de 1960 y principios de los 70 para ofrecer abortos ilegales a mujeres que lo necesitaban, en los años antes del fallo histórico de Roe v. Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos. En «The Janes», esas mujeres, que ahora tienen entre 60 y 70 años — cuentan cautivadoramente su historia, muchas de ellas por primera vez ante la cámara. Un drama ficticio sobre el colectivo, ‘Call Jane’ de Phyllis Nagy, también se estrenó en Sundance.