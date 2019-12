10 cosas que no sabías sobre John Lennon

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 8 de diciembre se cumplen 39 años del asesinato de John Lennon a manos de su fan Mark Chapman, quien le disparó a sangre fría en Nueva York, donde vivía con Yoko Ono y su hijo Sean.

John Lennon sin duda pasó a la historia como uno de los músicos más sobresalientes del siglo pasado y sigue estando dentro del gusto de las viejas y nuevas generaciones.

Sin embargo, hay muchas cosas que no se saben del Beatle más popular y recordado, por ejemplo que, a diferencia de George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, Lennon era el único que no era vegano.

10 datos curiosos sobre John Lennon

A 39 años de su muerte, te presentamos 10 datos curiosos que quizá no conocías sobre John Lennon.

1. Su nombre completo era John Winston Lennon. Lo bautizaron así en honor del general Winston Churchill (aunque al Beatle nunca le gustó su segundo nombre).

2. A John Lennon le debemos la autoría del nombre final de la banda que formó junto con Paul, George y Ringo: The Beatles. Aunque para llegar a ese nombre, el grupo tuvo otros como The Quarrymen, Johnny and the Moondogs y Long John and the Silver Beetles.

We're celebrating the anniversary of our 1969 classic 'Abbey Road’ with @amazonmusic HD. Thank you to all the fans for being a part of this incredible journey. Experience ‘Abbey Road’ with new depth now on #AmazonMusicHD. https://t.co/bmXUR2taK7 pic.twitter.com/zo4aJeiRBj — The Beatles (@thebeatles) November 18, 2019

3. John Lennon también fue actor: En 1966, grabó en Almería, España, la película How I won the war (Como gané la guerra), dirigida por Richard Lester.

4. Su obsesión por el 9: John Lennon tenía una fijación con este número. Nació un 9 de octubre y 35 años después nació su hijo ese mismo día. Liverpool, su ciudad amada, tiene 9 letras y Newcastle, la calle donde vivía, también. Además, tres de sus canciones incluyen en el título el número: Revolution 9, One After 909 y #9 Dream.

5. El éxito lo deprimió: Nadie duda de que The Beatles fue y sigue siendo uno de los grupos más importantes de la historia; sin embargo, estar en la cima no le sentó nada bien a Lennon y le provocó una severa depresión, la cual lo llevó a escribir la canción Help!, que era un verdadero grito de auxilio.

6. The Beatles no fue su única banda: En 1968, reunió nada más y nada menos que a Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell para formar The Dirty Mac.

7. Tras la separación de the Beatles, Paul McCartney y John Lennon no terminaron bien; de hecho, John fue el único de sus amigos que nunca fue a un concierto de Paul.

8. Los lentes que John Lennon utilizaba ahora están en el Museo de The Beatles, en Liverpool, y está valuados en 1.5 millones de dólares.

"Puedes decir que soy un soñador,

pero no soy el único.

Espero que algún día te unas a nosotros,

y el mundo será uno solo".

"Imagine". En recuerdo de John Lennon, asesinado hace hoy 39 años. pic.twitter.com/n6WnQlxBnR — literland (@literlandweb1) December 8, 2019

9. Hay memoriales, estatuas y hasta muros en honor a John Lennon en países como Perú, Islandia, Cuba y República Checa.

10. El día de su muerte, John Lennon se tomó una fotografía con su asesino, Mark Chapman, en Nueva York; el asesinato del Beatle fue dado a conocer durante el Monday Night Football de la NFL.