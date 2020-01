​Aclara Chiquis Rivera que no fue golpeada por su esposo Lorenzo Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Chiquis Rivera aclaró que si tiene el ojo izquierdo morado se debe a la aplicación de un tratamiento de belleza y no a que su esposo Lorenzo Méndez la haya golpeado, como se especuló en redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, la hija de Jenni Rivera explicó que se sometió a un procedimiento debajo de los ojos para verse más bonita, pero hubo una reacción negativa en uno de ellos y es absolutamente normal, por lo que estará así por unas cuantas semanas.

“Aclarando a la gente que está diciendo, comentado y pensando que alguien me pegó, que me peleé con alguien, pues no. Lorenzo no me pegó, ¿ok? Nada que ver, es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, la belleza cuesta”.