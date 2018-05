Zuckerberg quiere hacerte encontrar pareja con Facebook ‘a la Tinder’

E.U.- El fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este martes que su red social tendrá pronto una opción de citas para que sus usuarios encuentren pareja, algo que ya existía con la aplicación Tinder.

De hecho, luego del anuncio de Zuckerberg se desplomaron las acciones de Match Group Inc., empresa propietaria de Tinder.

Facebook announced it’s getting into the dating space.

Match Group investors are freaking out. pic.twitter.com/1tXdPWRZYS

— Kurt Wagner (@KurtWagner8) 1 de mayo de 2018