Zuckerberg contra Musk, la batalla sobre la Inteligencia artificial entre dos titanes de la tecnología

CIUDAD DE MÉXICO.– El pasado domingo, 23 de julio, Mark Zuckerberg , se paso una tarde familiar un tanto didáctica, ya que mientras preparaba una parrillada en el patio de su casa, decidió hacer un Facebook Live de una hora y 25 minutos, donde se puso a discutir de distintos temas como el Internet asequible, su fundación para erradicar el cáncer, así como su batalla contra las noticias falsas y finalmente los peligros sobre la Inteligencia artificial (IA).

Además de responder distintas e interesantes preguntas sobre sus proyectos y fundaciones, donde lo más destacado fue su fuerte interés sobre curar todas las enfermedades posibles y reiterar su especial disposición en eliminar las noticias falsas de su red social, hizo un interesante comentario ante la pregunta de un usuario: “Recientemente observe una entrevista de Elon Musk y su mayor temor fue por el futuro de la IA. ¿Qué piensas de la IA y como podría afectar al mundo?

Zuckerberg, además de mencionar que se encuentra en un punto bastante optimista con respecto al tema mencionó “Creo que las personas que son opositoras y tratan de captar únicamente estos escenarios apocalípticos —que simplemente no lo entiendo— eso es realmente negativo y de cierta manera creo que es bastante irresponsable”.

Prosiguió con su respuesta mencionando que él cree que la Inteligencia artificial será responsable de servicios de salvamento, diagnostico prematuro de enfermedades y la conducción de automóviles. “Una de las principales causas de muerte en la actualidad, es debido a los accidentes automovilísticos y si se puede eliminar eso con la IA, creo que va a ser una mejora dramática”, señaló Zuckerberg.

Aunque por otro lado, también reconoció que como cualquier tecnología, la IA tiene un gran potencial de peligro pero que todo depende en la forma en que se construye y desarrolla, y que la tecnología simplemente reacciona a como va a ser utilizada por las personas ya sea de manera positiva o negativa, pero aún así no encuentra razones para apoyar a los opositores del desarrollo de construcción de una Inteligencia artificial.

Pero esto no quedo así ya que cuando el líder de Tesla, Space X y The Boring Company, se enteró de las declaraciones de su colega, el simplemente decidió responder de manera discreta y tajante comentando que “la comprensión de Zuckerberg sobre el tema es limitada”

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017