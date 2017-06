Zavala exige a Anaya nombrar candidato para 2018 en un mes

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala lanzó un ultimátum al presidente de su partido, Ricardo Anaya, para que antes de un mes el PAN defina al candidato a la Presidencia de la República para 2018.

La panista endureció su postura. En entrevista con EL UNIVERSAL publicada ayer, pidió a Anaya Cortés sentarse a definir las reglas del proceso interno para elegir al candidato en un mes; sin embargo, en un video en redes sociales demandó ayer que en menos de 30 días definan al candidato.

“Le exijo a Ricardo Anaya Cortés que se comporte a la altura de lo que necesita el PAN y el país. Le exijo que el PAN defina a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo”, externó.

La aspirante a la candidatura presidencial amenazó con no acompañar al partido en 2018, si éste renuncia a sus principios, si realiza política vieja, corrupta, de trampas y moches, o bien, si hace acuerdos a espaldas de los panistas y de la gente.

En el videomensaje acusó a la dirigencia de su partido de alejarse cada vez más de los principios blanquiazules y, por ende, de debilitar al PAN como la opción real de cambio para 2018.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón dijo que hasta ahora ella ha cuidado al PAN en público y en privado, pero que bajo la presidencia de Anaya Cortés, el partido se está volviendo “todo lo que despreciamos del PRI”.

“He pedido que Ricardo Anaya no sea juez y parte en la contienda. He pedido lo mismo que he ofrecido: jugar limpio, conciliar antes que confrontar y respetar la dignidad de las personas. Durante dos años, su respuesta ha sido la misma: mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos”, agregó la panista.

Le responden: hasta noviembre. En respuesta, el secretario general del PAN, Damián Zepeda, lamentó las expresiones de Zavala y señaló que los tiempos para 2018 no comienzan en un mes, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha marcado que la contienda debe arrancar hasta septiembre, además de que estatutariamente inician en noviembre.

Indicó que los estatutos del partido resaltan que todas aquellas personas que deseen participar en la contienda por la candidatura tienen hasta noviembre para renunciar o solicitar licencia a cargos público o partidistas.

“Es increíble que estos planteamientos se estén poniendo en debate público cuando hay triunfos por defender en Coahuila. Sin entrar al debate, no estamos de acuerdo con las declaraciones, pero afortunadamente en el país y el partido hay leyes y normas, y las vamos a cumplir, hay plena certeza de cómo y cuándo se va a definir”, dijo.

“El proceso empieza en septiembre y a más tardar en noviembre inician las precampañas, lo dice la ley. El PAN estará entrando a su contienda interna en noviembre, es imposible que antes. El estatuto dice que quien quiera competir debe dejar el cargo un día antes del registro”, dijo.