Yuri llama copiona a Lady Gaga

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguramente te encontrabas disfrutando del medio tiempo del Super Bowl LI y de pronto te vino a la mente la imagen de Yuri y es que el vestuario que Donatella Versace diseñó para Lady Gaga era muy parecido a una pieza que tiene la cantante mexicana.

Al respecto, seguidores de La Jarocha no tardaron en aconsejarle que tomará acciones legales, sugerencias que ella tomó con humor y hasta la llamó copiona.

… y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I

— Yuri (@OficialYuri) February 6, 2017