Yunes no tiene nivel para debatir y no quiero perder mi cartera: AMLO

ÁLAMO.- El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, rechazó cualquier tipo de diálogo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien tachó de no tener nivel para debatir.

“Yunes no tiene nivel (para debatir), y además tengo mis preocupaciones, porque tengo aquí mi carterita y no la quiero perder”, bromeó.

En un evento de precampaña, en la plaza principal de Álamo, el tabasqueño se negó a aceptar el reto de Yunes Linares para debatir en esa localidad veracruzana, ya que el mandatario tendría un evento más tarde.

“Los que querían ver pleito o debate, les digo amor y paz. No voy a caer en ninguna provocación, no voy a buscar enfrentamientos, este es un movimiento pacífico y vamos muy bien en Veracruz y en el país. Entiendo que estén con ganas de pelear, que estén nerviosos, pero pues no es culpa mía, vamos nosotros a actuar de forma responsable”.