YouTubers hablan sobre Defy Media luego de su cierre repentino

E.U.-Desde que la compañía de medios digitales cerró sus puertas el 8 de noviembre, dejando Smosh, Clevver y otros canales de YouTube que representaban en busca de un “nuevo hogar”, varios YouTubers se han manifestado en contra de ellos.

El vlogger Shane Dawson escribió en Twitter: “Imagina ser una red de youtube que roba el dinero ganado por sus creadores y luego se declara en bancarrota y usa el dinero de los creadores para pagar sus deudas. no se puede relacionar “. Y agregó:” también imagina ser una red / compañía de YouTube que amenaza con demandar a sus empleados cuando piden educadamente que se vayan porque se sienten incómodos en el lugar de trabajo “.

Se hizo evidente que la estrella de YouTube estaba hablando el recientemente cerrado Defy Media cuando su compatriota YouTuber Lisa Schwartz respondió: ‘También me gustaría agregar que, como creadora de la red, tuve que descubrir que se estaban cerrando a través de un artículo de Tubefilter. Ni siquiera una llamada o un heads up. Cegado y sin sueldo. Locura.’

literally the most unprofessional shit i’ve ever seen from any youtube network or internet company in the last 12 years that i’ve been working online. https://t.co/oRgs9QTmO2

— Shane Dawson (@shanedawson) 8 de noviembre de 2018